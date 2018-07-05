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Курсом країни не задоволені
майже 84% українців (опитування)

Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:44

  Faceless написав:
  27661 написав:Faceless
Что именно ограничили, по пунктам, пожалуйста

То, что на поверхности -- yandex (В машине, продолжаю пользоваться картами от yandex, обходя блокировку). И телевизор вообще перестал смотреть, т.к. гнут только одну линию партии. Теперь на YouTube развлекаюсь, ну и на этом форуме (хотя цензура и здесь не дремлет).

Т.е. по сути все обвинения в ограничении свобод - это яндекс, мейлру и контактик? При том, что это ограничение доступа, но нет никакой ответственности за обход ограничения и собственно за использование этих ресурсов. Ну просто катастрофа, не описать.
Насчет ТВ - тут даже трудно сказать, в какую сторону перекос, как бы даже не в сторону каналов и передач откровенно оппозиционного направления.


А как вам закон о блокировании сайтов? Пока это законопроект, но я вам руку даю на отсечение, что он будет принят как закон.

Сегодня была попытка номер раз. Не приняли только потому, что БПП бойкотировал голосования, требуя изменения состава ЦИК.

Вы ведь модератор на этом форуме? Как вам идея предоставления прав модерации, причем более жесткой, чем ваша - блокирования всего сайта, всем-всем-всем следователям в Украине?

Это, знаете ли, сталинизм, только "диджитальный". И уж простит меня уважаемая редакция любимого мной медиа - если модераторы поддерживают (по крайней мере попустительствуют) необходимость таких мер, то было бы просто справедливым, если бы finance.ua стал одним из первых, кого потушат на 2 дня!

А потом мы бы обсудили это на форуме!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:18

  zРадио написав:А как вам закон о блокировании сайтов? Пока это законопроект, но я вам руку даю на отсечение, что он будет принят как закон.


А если таки не примут? :mrgreen: Хотя в интернетике все что угодно пообещать можно.

  zРадио написав:Сегодня была попытка номер раз. Не приняли только потому, что БПП бойкотировал голосования, требуя изменения состава ЦИК.


И смотрим на очередное вранье:

1. Рада вообще не рассматривала этот проект: http://news.liga.net/politics/news/rada-ne-vklyuchila-v-povestku-dnya-proekt-zakona-o-blokirovke-saytov

2. Бойкот не помешал им принять другой законопроект: http://news.liga.net/politics/news/rada-smogla-prinyat-reshenie-bez-golosov-bolshinstva-deputatov-bpp
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:56

  Sommer написав:
  zРадио написав:А как вам закон о блокировании сайтов? Пока это законопроект, но я вам руку даю на отсечение, что он будет принят как закон.


А если таки не примут? :mrgreen: Хотя в интернетике все что угодно пообещать можно.

  zРадио написав:Сегодня была попытка номер раз. Не приняли только потому, что БПП бойкотировал голосования, требуя изменения состава ЦИК.


И смотрим на очередное вранье:

1. Рада вообще не рассматривала этот проект: http://news.liga.net/politics/news/rada-ne-vklyuchila-v-povestku-dnya-proekt-zakona-o-blokirovke-saytov

2. Бойкот не помешал им принять другой законопроект: http://news.liga.net/politics/news/rada-smogla-prinyat-reshenie-bez-golosov-bolshinstva-deputatov-bpp


Еще один не читающий цитируемого - не голосовали, потому что недостаточно голосов было для включения в повестку (представьте себе, за это тоже голосуют). Читайте, что такое регламент, и будет вам счастье.

А по поводу моего прогноза о принятии - давайте пари. Проигравший создает на форуме ветку с сабжем "никмейм - недальновидный идиот" :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:00

  zРадио написав:Еще один не читающий цитируемого - не голосовали, потому что недостаточно голосов было для включения в повестку (представьте себе, за это тоже голосуют).


Читаем цитируемого:
  zРадио написав:Сегодня была попытка номер раз. Не приняли только потому, что БПП бойкотировал голосования, требуя изменения состава ЦИК.


Где у цитируемого хоть слово про повестку?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:03

  Sommer написав:
  zРадио написав:Еще один не читающий цитируемого - не голосовали, потому что недостаточно голосов было для включения в повестку (представьте себе, за это тоже голосуют).


Читаем цитируемого:
  zРадио написав:Сегодня была попытка номер раз. Не приняли только потому, что БПП бойкотировал голосования, требуя изменения состава ЦИК.


Где у цитируемого хоть слово про повестку?


Во первых строках (с)

Верховная Рада не включила в повестку дня... Гггггг :mrgreen: Ну вы жжете :)
Или приложение ссылки не считается?

Так что насчет пари?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:25

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Еще один не читающий цитируемого - не голосовали, потому что недостаточно голосов было для включения в повестку (представьте себе, за это тоже голосуют).


Читаем цитируемого:
  zРадио написав:Сегодня была попытка номер раз. Не приняли только потому, что БПП бойкотировал голосования, требуя изменения состава ЦИК.


Где у цитируемого хоть слово про повестку?


Во первых строках (с)

Верховная Рада не включила в повестку дня... Гггггг :mrgreen: Ну вы жжете :)
Или приложение ссылки не считается?


Так, кто-то запутался в своих (или не в своих) постах.

Смотрим хронологию:

Первый пост:
  zРадио написав:Не приняли только потому, что БПП бойкотировал голосования, требуя изменения состава ЦИК.

Следующий за ним:
  zРадио написав:не голосовали, потому что недостаточно голосов было для включения в повестку


Это называется "переобуваться на ходу".

  zРадио написав:Так что насчет пари?


Что, руку себе отрежешь? Не верю, у вас (мн.ч.) смелости не хватает даже правду писать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:26

Re: Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитува

zРадио написав:
  Faceless написав:
  27661 написав:Faceless
[quote]Что именно ограничили, по пунктам, пожалуйста

То, что на поверхности -- yandex (В машине, продолжаю пользоваться картами от yandex, обходя блокировку). И телевизор вообще перестал смотреть, т.к. гнут только одну линию партии. Теперь на YouTube развлекаюсь, ну и на этом форуме (хотя цензура и здесь не дремлет).

Т.е. по сути все обвинения в ограничении свобод - это яндекс, мейлру и контактик? При том, что это ограничение доступа, но нет никакой ответственности за обход ограничения и собственно за использование этих ресурсов. Ну просто катастрофа, не описать.
Насчет ТВ - тут даже трудно сказать, в какую сторону перекос, как бы даже не в сторону каналов и передач откровенно оппозиционного направления.


А как вам закон о блокировании сайтов? Пока это законопроект, но я вам руку даю на отсечение, что он будет принят как закон.

Сегодня была попытка номер раз. Не приняли только потому, что БПП бойкотировал голосования, требуя изменения состава ЦИК.

Вы ведь модератор на этом форуме? Как вам идея предоставления прав модерации, причем более жесткой, чем ваша - блокирования всего сайта, всем-всем-всем следователям в Украине?

Это, знаете ли, сталинизм, только "диджитальный". И уж простит меня уважаемая редакция любимого мной медиа - если модераторы поддерживают (по крайней мере попустительствуют) необходимость таких мер, то было бы просто справедливым, если бы finance.ua стал одним из первых, кого потушат на 2 дня!

А потом мы бы обсудили это на форуме![/quote]
Во-первых, в проекте ничего о модерации. Блокировка сайтов - по решению суда, а "всем всем следователям" - только если есть угроза жизни людей или угроза совершения тяжкого преступления. Не то чтобы я поддерживаю этот проект, но в чем именно вы рассмотрели "сталинизм"?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:57

Faceless,

государственная измена - тяжкое преступление. И одно дело, если бы силовые службы хорошо делали свою работу и сажали за измену Бесов и Захарченков, но сажают то Тимониных и Коцаб...

А после принятия этого закона, не понравится кому-то ваша статья, или бурное обсуждение на ветке - сделают вам предупреждение. После которого будете либо сами "лучше" модерировать правильные и неправильные мысли, либо получите Page not found.

Дождь тоже писал панегирики власти... пока не закрыли.

Многие медиа, которые сегодня поддержат принятие этого закона, будет по нему же и заблокированы
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 23:04

Sommer,

Але, гараж (с акцентом Бени Коломойского)! БПП сегодня не голосовали как партия, а каждый индивидуально по желанию и воле сердца! За включение в повестку так же голосуют, как и за сам закон/законопроект! Для включения в повестку не хватило голосов, так как БПП дал только 74 голоса. Не тупите!

Дам руку на отсечение - фигура речи. Так понятней? Пари же предлагаю вам реальное. Согласны, или нет?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 01:08

Re: Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитува

Президент в 2015 г. наложил вето, на закон (№1086) Украины о досрочном выходе на пенсию в 55 лет, женщин, имеющих 30 лет страхового стажа, и уволенных с работы. Тигипкину пенсионную реформу перед выборами все кандидаты обещали отменить, а в результате, даже её ухудшили, депутаты выполнили свои обещания, и продлили действие закона до 2022г, только Порошенко ради кредита МВФ ещё в 2015 г. не дал ему вступить в действие. И после этого он ещё надеется что ему будут верить? Наивный.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
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