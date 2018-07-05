Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:15
nittochca написав:
Президент в 2015 г. наложил вето, на закон (№1086) Украины о досрочном выходе на пенсию в 55 лет, женщин, имеющих 30 лет страхового стажа, и уволенных с работы. Тигипкину пенсионную реформу перед выборами все кандидаты обещали отменить, а в результате, даже её ухудшили, депутаты выполнили свои обещания, и продлили действие закона до 2022г, только Порошенко ради кредита МВФ ещё в 2015 г. не дал ему вступить в действие. И после этого он ещё надеется что ему будут верить? Наивный.
Откроет по телеку ещё пару новых светофоров и ему поверят.
Слава ПАПе!
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Ratatui
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:57
zРадио написав:
Faceless,
государственная измена - тяжкое преступление. И одно дело, если бы силовые службы хорошо делали свою работу и сажали за измену Бесов и Захарченков, но сажают то Тимониных и Коцаб...
А после принятия этого закона, не понравится кому-то ваша статья, или бурное обсуждение на ветке - сделают вам предупреждение. После которого будете либо сами "лучше" модерировать правильные и неправильные мысли, либо получите Page not found.
С таким подходом можно раздуть зраду вокруг совершенно любого изменения в АК или УК. "Следователи" день и ночь будут лопатить сотри страниц в интернете, и если что-то не понравится, искать как прилепить туда тяжкое преступление чтобы закрыть на 2 дня? Та же СБУ и без каких-либо законопроектов может по такой статье сделать такое предупреждение, что никаких блокировок не понадобится.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:06
Я считаю - Юля самый подходящий президент для Украины. Викторхфедорович был отличным президентом по всем статьям - его просто олигархи подставили. Порошенко - просто какое-то недоразумение - с испугу народ выбрал: ну где это видано, чтобы президент Украины был ни разу не судимый, свободно, без бумажки, выражал свои мысли по-английски. Официальный мультимиллионер - и даже не прячет этого. Да бред это! А у Юли - одна ходка (естественно, погашенная) + несколько раз под следствием + полная непонятка откуда деньги - это наш человек, из народа! + красивая. + за все хорошее и против всего плохого. А шо еще надо?
Голосуем за Юлю!
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airmax78
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:09
zРадио написав:
Sommer,
Але, гараж (с акцентом Бени Коломойского)! БПП сегодня не голосовали как партия, а каждый индивидуально по желанию и воле сердца! За включение в повестку так же голосуют, как и за сам закон/законопроект! Для включения в повестку не хватило голосов, так как БПП дал только 74 голоса. Не тупите!
Что, критикус, опять выкручиваешься изо всех сил? Я тебе уже твою хронологию привел, там все ходы записаны.
zРадио написав:
Дам руку на отсечение - фигура речи. Так понятней? Пари же предлагаю вам реальное. Согласны, или нет?
Реальное пари, что руку себе отсечешь? Не верю я подобным диванным спартанцам.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:27
airmax78 написав:
Я считаю - Юля самый подходящий президент для Украины. Викторхфедорович был отличным президентом по всем статьям - его просто олигархи подставили. Порошенко - просто какое-то недоразумение - с испугу народ выбрал: ну где это видано, чтобы президент Украины был ни разу не судимый, свободно, без бумажки, выражал свои мысли по-английски. Официальный мультимиллионер - и даже не прячет этого. Да бред это! А у Юли - одна ходка (естественно, погашенная) + несколько раз под следствием + полная непонятка откуда деньги - это наш человек, из народа! + красивая. + за все хорошее и против всего плохого. А шо еще надо?
Голосуем за Юлю!
Это ПАПа не прячет?
Да он зарывает в Панаме, Кипре и всяких там Каймановых островах. Вы папиросы меняйте перед тем как такое писать.
Слава ПАПе!
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Ratatui
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:55
Ratatui написав: airmax78 написав:
Я считаю - Юля самый подходящий президент для Украины. Викторхфедорович был отличным президентом по всем статьям - его просто олигархи подставили. Порошенко - просто какое-то недоразумение - с испугу народ выбрал: ну где это видано, чтобы президент Украины был ни разу не судимый, свободно, без бумажки, выражал свои мысли по-английски. Официальный мультимиллионер - и даже не прячет этого. Да бред это! А у Юли - одна ходка (естественно, погашенная) + несколько раз под следствием + полная непонятка откуда деньги - это наш человек, из народа! + красивая. + за все хорошее и против всего плохого. А шо еще надо?
Голосуем за Юлю!
Это ПАПа не прячет?
Да он зарывает в Панаме, Кипре и всяких там Каймановых островах. Вы папиросы меняйте перед тем как такое писать.
Слава ПАПе!
Да? Там есть обороты? Уверены? У Пороха в декларации все понятно. Юля по декларации нищебродка - босая и голая. Откуда у нее деньги, вопросов не возникает?
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airmax78
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