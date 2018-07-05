Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)

Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:06

Я считаю - Юля самый подходящий президент для Украины. Викторхфедорович был отличным президентом по всем статьям - его просто олигархи подставили. Порошенко - просто какое-то недоразумение - с испугу народ выбрал: ну где это видано, чтобы президент Украины был ни разу не судимый, свободно, без бумажки, выражал свои мысли по-английски. Официальный мультимиллионер - и даже не прячет этого. Да бред это! А у Юли - одна ходка (естественно, погашенная) + несколько раз под следствием + полная непонятка откуда деньги - это наш человек, из народа! + красивая. + за все хорошее и против всего плохого. А шо еще надо?

Голосуем за Юлю!