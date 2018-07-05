Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)
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Faceless написав:Т.е. по сути все обвинения в ограничении свобод - это яндекс, мейлру и контактик? При том, что это ограничение доступа, но нет никакой ответственности за обход ограничения и собственно за использование этих ресурсов. Ну просто катастрофа, не описать.
А этого мало? Я много с кем из разных стран переписывался по майлу более полутора десятка лет и у большинства были адреса майл.ру - пришлось многим сотням людей слать новый адрес. И переходить на сделанную кривыми руками убогий и неудобный gmаil и пользоваться вместо яндекса приходится кривым гуглем, не предназначенным для поиска в русскоязычном интернете.
Да-а-а, наверное впервые вижу ценителя убогих поделок мейлру с недопоисковиком яндексом...