Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)
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Faceless написав:Т.е. по сути все обвинения в ограничении свобод - это яндекс, мейлру и контактик? При том, что это ограничение доступа, но нет никакой ответственности за обход ограничения и собственно за использование этих ресурсов. Ну просто катастрофа, не описать.
А этого мало? Я много с кем из разных стран переписывался по майлу более полутора десятка лет и у большинства были адреса майл.ру - пришлось многим сотням людей слать новый адрес. И переходить на сделанную кривыми руками убогий и неудобный gmаil и пользоваться вместо яндекса приходится кривым гуглем, не предназначенным для поиска в русскоязычном интернете.
Да-а-а, наверное впервые вижу ценителя убогих поделок мейлру с недопоисковиком яндексом...
Faceless написав:Да-а-а, наверное впервые вижу ценителя убогих поделок мейлру с недопоисковиком яндексом...
Объективно mail.ru неплохая почта, миллионы людей пользовались, пользуются и не жалуются, по крайней мере на порядок лучше чем местечковые meta.ua и тд. Впрочем я перешел из-за санкций на gmail.com, ничего привык, хотя функционалы не так, чтобы сильно и отличаются. Яндекс безусловно лучше пылесосит русскоязычный интернет и выдает более полезные ссылки, кроме того Яндекс не жадный и там есть кнопочка, а пропылесосьте свой запрос на Гугле и сравните. Я всегда так пользуюсь смотрю на Яндексе ссылки, и затем повторяю в Гугле. Что-то Гугл ловит из-того, что не замечает Яндекс, и тем тоже полезен, но Гугл очень часто не ловит, то что замечает Яндекс.
Faceless написав:Т.е. по сути все обвинения в ограничении свобод - это яндекс, мейлру и контактик? При том, что это ограничение доступа, но нет никакой ответственности за обход ограничения и собственно за использование этих ресурсов. Ну просто катастрофа, не описать.
А этого мало? Я много с кем из разных стран переписывался по майлу более полутора десятка лет и у большинства были адреса майл.ру - пришлось многим сотням людей слать новый адрес. И переходить на сделанную кривыми руками убогий и неудобный gmаil и пользоваться вместо яндекса приходится кривым гуглем, не предназначенным для поиска в русскоязычном интернете.
Да-а-а, наверное впервые вижу ценителя убогих поделок мейлру с недопоисковиком яндексом...
Что именно убого сделано в мейл ру и почему Яндекс недопоисковик ? А Касперский недоантивирус я уже молчу про ваше мнение о Акронис и Лингва те ещё недопрограммы --- Об Украинских продуктах я вообще не слишал ничего ни плохого ни хорошего --- Вконтактика функционал на порядок выше фейсбуков
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer