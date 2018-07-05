Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)

Если вы ответите троллю, то готовьтесь, что он полностью проигнорирует суть ваших слов. Скорее всего, он выцепит какое-то слово из контекста и полностью перевернёт сказанное вами. Либо же просто разведёт демагогию или нахамит. Грамотный тролль напишет ответ так удачно, что вы, кипя от праведного гнева, отправитесь его переубеждать (в интернете кто-то неправ!). Дискуссия может тянуться часами и закончится ничем.



Если вы не ответите троллю, есть вероятность, что он будет хамить и провоцировать ещё интенсивнее. Классический приём — утверждать, что вы его испугались, что вам нечего ответить и что вы «сдулись».



Фраза «А, ну всё ясно с вами» — один из признаков (девять человек из десяти захотят немедленно ответить, что ничего не ясно).