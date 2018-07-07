Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)
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Faceless написав:Т.е. по сути все обвинения в ограничении свобод - это яндекс, мейлру и контактик? При том, что это ограничение доступа, но нет никакой ответственности за обход ограничения и собственно за использование этих ресурсов. Ну просто катастрофа, не описать.
А этого мало? Я много с кем из разных стран переписывался по майлу более полутора десятка лет и у большинства были адреса майл.ру - пришлось многим сотням людей слать новый адрес. И переходить на сделанную кривыми руками убогий и неудобный gmаil и пользоваться вместо яндекса приходится кривым гуглем, не предназначенным для поиска в русскоязычном интернете.
Да-а-а, наверное впервые вижу ценителя убогих поделок мейлру с недопоисковиком яндексом...
Faceless написав:Да-а-а, наверное впервые вижу ценителя убогих поделок мейлру с недопоисковиком яндексом...
Объективно mail.ru неплохая почта, миллионы людей пользовались, пользуются и не жалуются, по крайней мере на порядок лучше чем местечковые meta.ua и тд. Впрочем я перешел из-за санкций на gmail.com, ничего привык, хотя функционалы не так, чтобы сильно и отличаются. Яндекс безусловно лучше пылесосит русскоязычный интернет и выдает более полезные ссылки, кроме того Яндекс не жадный и там есть кнопочка, а пропылесосьте свой запрос на Гугле и сравните. Я всегда так пользуюсь смотрю на Яндексе ссылки, и затем повторяю в Гугле. Что-то Гугл ловит из-того, что не замечает Яндекс, и тем тоже полезен, но Гугл очень часто не ловит, то что замечает Яндекс.
Faceless написав:Т.е. по сути все обвинения в ограничении свобод - это яндекс, мейлру и контактик? При том, что это ограничение доступа, но нет никакой ответственности за обход ограничения и собственно за использование этих ресурсов. Ну просто катастрофа, не описать.
А этого мало? Я много с кем из разных стран переписывался по майлу более полутора десятка лет и у большинства были адреса майл.ру - пришлось многим сотням людей слать новый адрес. И переходить на сделанную кривыми руками убогий и неудобный gmаil и пользоваться вместо яндекса приходится кривым гуглем, не предназначенным для поиска в русскоязычном интернете.
Да-а-а, наверное впервые вижу ценителя убогих поделок мейлру с недопоисковиком яндексом...
Что именно убого сделано в мейл ру и почему Яндекс недопоисковик ? А Касперский недоантивирус я уже молчу про ваше мнение о Акронис и Лингва те ещё недопрограммы --- Об Украинских продуктах я вообще не слишал ничего ни плохого ни хорошего --- Вконтактика функционал на порядок выше фейсбуков
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Але, гараж (с акцентом Бени Коломойского)! БПП сегодня не голосовали как партия, а каждый индивидуально по желанию и воле сердца! За включение в повестку так же голосуют, как и за сам закон/законопроект! Для включения в повестку не хватило голосов, так как БПП дал только 74 голоса. Не тупите!
Что, критикус, опять выкручиваешься изо всех сил? Я тебе уже твою хронологию привел, там все ходы записаны.
zРадио написав:Дам руку на отсечение - фигура речи. Так понятней? Пари же предлагаю вам реальное. Согласны, или нет?
Реальное пари, что руку себе отсечешь? Не верю я подобным диванным спартанцам.
О, спасибо, что напомнил о Criticus. Он красиво, но очень уж интеллигентно тебя по стене размазывал.
Но ты попутал, я не он, я хаму могу и по-хамски. Церемонится не стану.
Крутишься тут, как уж на сковородке, чтобы пари не принимать. Салабон, или школьник просто?
Если вы ответите троллю, то готовьтесь, что он полностью проигнорирует суть ваших слов. Скорее всего, он выцепит какое-то слово из контекста и полностью перевернёт сказанное вами. Либо же просто разведёт демагогию или нахамит. Грамотный тролль напишет ответ так удачно, что вы, кипя от праведного гнева, отправитесь его переубеждать (в интернете кто-то неправ!). Дискуссия может тянуться часами и закончится ничем.
Если вы не ответите троллю, есть вероятность, что он будет хамить и провоцировать ещё интенсивнее. Классический приём — утверждать, что вы его испугались, что вам нечего ответить и что вы «сдулись».
Фраза «А, ну всё ясно с вами» — один из признаков (девять человек из десяти захотят немедленно ответить, что ничего не ясно).
"Из всех характеристик личности наиболее четко с интернет-троллингом ассоциируется садизм. Связь с садизмом настолько сильна, что можно сказать, что онлайн-тролли - это прототипические бытовые садисты"
Faceless написав:Т.е. по сути все обвинения в ограничении свобод - это яндекс, мейлру и контактик? При том, что это ограничение доступа, но нет никакой ответственности за обход ограничения и собственно за использование этих ресурсов. Ну просто катастрофа, не описать.
А этого мало? Я много с кем из разных стран переписывался по майлу более полутора десятка лет и у большинства были адреса майл.ру - пришлось многим сотням людей слать новый адрес. И переходить на сделанную кривыми руками убогий и неудобный gmаil и пользоваться вместо яндекса приходится кривым гуглем, не предназначенным для поиска в русскоязычном интернете.
Ето чудовищно. Пришлось отжать Крим и превратить часть донецкой и луганской областей в лугандон.
И шо - после запрета яндекс-карт Крым и Донецк с Луганском испугались и добровольно вернулись? Или без Яндекс-пробок русские танки теперь не смогут доехать до Киева?