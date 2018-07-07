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Курсом країни не задоволені
майже 84% українців (опитування)

Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:30

Re: Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитува

jabba написав:
  Faceless написав:Т.е. по сути все обвинения в ограничении свобод - это яндекс, мейлру и контактик? При том, что это ограничение доступа, но нет никакой ответственности за обход ограничения и собственно за использование этих ресурсов. Ну просто катастрофа, не описать.

А этого мало? Я много с кем из разных стран переписывался по майлу более полутора десятка лет и у большинства были адреса майл.ру - пришлось многим сотням людей слать новый адрес. И переходить на сделанную кривыми руками убогий и неудобный gmаil и пользоваться вместо яндекса приходится кривым гуглем, не предназначенным для поиска в русскоязычном интернете.


Да-а-а, наверное впервые вижу ценителя убогих поделок мейлру с недопоисковиком яндексом...
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 13:10

  Faceless написав:Да-а-а, наверное впервые вижу ценителя убогих поделок мейлру с недопоисковиком яндексом...


Объективно mail.ru неплохая почта, миллионы людей пользовались, пользуются и не жалуются, по крайней мере на порядок лучше чем местечковые meta.ua и тд.
Впрочем я перешел из-за санкций на gmail.com, ничего привык, хотя функционалы не так, чтобы сильно и отличаются.
Яндекс безусловно лучше пылесосит русскоязычный интернет и выдает более полезные ссылки, кроме того Яндекс не жадный и там есть кнопочка, а пропылесосьте свой запрос на Гугле и сравните. Я всегда так пользуюсь смотрю на Яндексе ссылки, и затем повторяю в Гугле. Что-то Гугл ловит из-того, что не замечает Яндекс, и тем тоже полезен, но Гугл очень часто не ловит, то что замечает Яндекс.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 14:18

  Faceless написав:
jabba написав:
  Faceless написав:Т.е. по сути все обвинения в ограничении свобод - это яндекс, мейлру и контактик? При том, что это ограничение доступа, но нет никакой ответственности за обход ограничения и собственно за использование этих ресурсов. Ну просто катастрофа, не описать.

А этого мало? Я много с кем из разных стран переписывался по майлу более полутора десятка лет и у большинства были адреса майл.ру - пришлось многим сотням людей слать новый адрес. И переходить на сделанную кривыми руками убогий и неудобный gmаil и пользоваться вместо яндекса приходится кривым гуглем, не предназначенным для поиска в русскоязычном интернете.


Да-а-а, наверное впервые вижу ценителя убогих поделок мейлру с недопоисковиком яндексом...

Что именно убого сделано в мейл ру и почему Яндекс недопоисковик ?
А Касперский недоантивирус я уже молчу про ваше мнение о Акронис и Лингва те ещё недопрограммы :lol:
---
Об Украинских продуктах я вообще не слишал ничего ни плохого ни хорошего
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Вконтактика функционал на порядок выше фейсбуков
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 15:19

  Sommer написав:
  zРадио написав:Sommer,

Але, гараж (с акцентом Бени Коломойского)! БПП сегодня не голосовали как партия, а каждый индивидуально по желанию и воле сердца! За включение в повестку так же голосуют, как и за сам закон/законопроект! Для включения в повестку не хватило голосов, так как БПП дал только 74 голоса. Не тупите!


Что, критикус, опять выкручиваешься изо всех сил? Я тебе уже твою хронологию привел, там все ходы записаны.

  zРадио написав:Дам руку на отсечение - фигура речи. Так понятней? Пари же предлагаю вам реальное. Согласны, или нет?


Реальное пари, что руку себе отсечешь? Не верю я подобным диванным спартанцам. :mrgreen:


О, спасибо, что напомнил о Criticus. Он красиво, но очень уж интеллигентно тебя по стене размазывал.

Но ты попутал, я не он, я хаму могу и по-хамски. Церемонится не стану.

Крутишься тут, как уж на сковородке, чтобы пари не принимать. Салабон, или школьник просто?

PS: а кстати, где Criticus, его не хватат
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 17:05

Re: Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитува

  zРадио написав:Салабон, или школьник просто?

Ни то, ни другое.
Если вы ответите троллю, то готовьтесь, что он полностью проигнорирует суть ваших слов. Скорее всего, он выцепит какое-то слово из контекста и полностью перевернёт сказанное вами. Либо же просто разведёт демагогию или нахамит. Грамотный тролль напишет ответ так удачно, что вы, кипя от праведного гнева, отправитесь его переубеждать (в интернете кто-то неправ!). Дискуссия может тянуться часами и закончится ничем.

Если вы не ответите троллю, есть вероятность, что он будет хамить и провоцировать ещё интенсивнее. Классический приём — утверждать, что вы его испугались, что вам нечего ответить и что вы «сдулись».

Фраза «А, ну всё ясно с вами» — один из признаков (девять человек из десяти захотят немедленно ответить, что ничего не ясно).

https://cont.ws/@adviser095/676829
"Из всех характеристик личности наиболее четко с интернет-троллингом ассоциируется садизм. Связь с садизмом настолько сильна, что можно сказать, что онлайн-тролли - это прототипические бытовые садисты"

https://www.bbc.com/russian/science/201 ... lls_sadism
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 02:37

  Первый написав:
  jabba написав:
  Faceless написав:Т.е. по сути все обвинения в ограничении свобод - это яндекс, мейлру и контактик? При том, что это ограничение доступа, но нет никакой ответственности за обход ограничения и собственно за использование этих ресурсов. Ну просто катастрофа, не описать.

А этого мало? Я много с кем из разных стран переписывался по майлу более полутора десятка лет и у большинства были адреса майл.ру - пришлось многим сотням людей слать новый адрес. И переходить на сделанную кривыми руками убогий и неудобный gmаil и пользоваться вместо яндекса приходится кривым гуглем, не предназначенным для поиска в русскоязычном интернете.

Ето чудовищно.
Пришлось отжать Крим и превратить часть донецкой и луганской областей в лугандон.

И шо - после запрета яндекс-карт Крым и Донецк с Луганском испугались и добровольно вернулись? Или без Яндекс-пробок русские танки теперь не смогут доехать до Киева? :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:01

Re: Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитува

  Ukrainian написав:Что именно убого сделано в мейл ру и почему Яндекс недопоисковик ?
А Касперский недоантивирус

Потому что они дерьмо...Что каспер дерьмо я знал еще лет 10 назад когда для контроля сети стал юзать прогу типа сниффер и каспер оправлял данные причем в самих настройках каспера стоял на это запрет.. а яндекс с его настройками как и майл ру просто дерьмо без комментариев.. с кучей помоечной рекламы..
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:03

Re: Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитува

  jabba написав:Или без Яндекс-пробок русские танки теперь не смогут доехать до Киева?

Адепт секты заХерченка?? Московитские танки в не зависимости от яндекс- помойки могут доехать в Украине только в металлолом с горелыми бурятами как начинка.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:29

  nittochca написав:Президент в 2015 г. наложил вето, на закон (№1086) Украины о досрочном выходе на пенсию в 55 лет, женщин, имеющих 30 лет страхового стажа, и уволенных с работы. Тигипкину пенсионную реформу перед выборами все кандидаты обещали отменить, а в результате, даже её ухудшили, депутаты выполнили свои обещания, и продлили действие закона до 2022г, только Порошенко ради кредита МВФ ещё в 2015 г. не дал ему вступить в действие. И после этого он ещё надеется что ему будут верить? Наивный.

Интересно, в чем смысл проголосовать за кучку ушлепков в правительстве, чтобы они установили на основе твоего выбора, возможность иметь 6 трусов, 2 майки на год для мужчин и из хорошего женщинам добавили пару трусов (6 штук, было – 5) и позволили их использовать в течение года, а не двух, как было ранее. А вот пенсионеркам таки придется носить это добро все же 2 года.
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