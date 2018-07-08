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Курсом країни не задоволені
майже 84% українців (опитування)

Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:56

  Sommer написав:
  zРадио написав:О, спасибо, что напомнил о Criticus. Он красиво, но очень уж интеллигентно тебя по стене размазывал.


Да-да, вот на таком вранье вы (мн.ч.) и палитесь. :mrgreen:


Ты обознался, салабон, я тебе уже сказал ) И пари принять страшно, потому что знаешь, что проиграешь :mrgreen:
zРадио
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