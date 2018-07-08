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Курсом країни не задоволені
майже 84% українців (опитування)

Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:56

  Sommer написав:
  zРадио написав:О, спасибо, что напомнил о Criticus. Он красиво, но очень уж интеллигентно тебя по стене размазывал.


Да-да, вот на таком вранье вы (мн.ч.) и палитесь. :mrgreen:


Ты обознался, салабон, я тебе уже сказал ) И пари принять страшно, потому что знаешь, что проиграешь :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:54

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:О, спасибо, что напомнил о Criticus. Он красиво, но очень уж интеллигентно тебя по стене размазывал.


Да-да, вот на таком вранье вы (мн.ч.) и палитесь. :mrgreen:


Ты обознался, салабон, я тебе уже сказал ) И пари принять страшно, потому что знаешь, что проиграешь :mrgreen:


Я знаю, что ты себе руку не отсечешь, и этого мне достаточно. Даже если ты заключишь и проиграешь - исчезнешь и заведешь новый аккаунт. Сколько там их у тебя уже? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:21

Re: Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитува

  Sommer написав:Я знаю, что ты себе руку не отсечешь, и этого мне достаточно.

Sommer не читатель, Sommer писатель?
  zРадио написав:А по поводу моего прогноза о принятии - давайте пари. Проигравший создает на форуме ветку с сабжем "никмейм - недальновидный идиот" :mrgreen:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:24

Sommer

Какой у тебя IQ? Ниже 80%, вероятно.

Я тебе объяснил, что "дать руку на отсечение" - фигура речи, которая обозначает высокую уверенность автора.

А пари я предлагаю на возможность заведение ветки с названием "никнейм проигравшего - недальновидный идиот".

Ссышь? Неудивительно - ты сам не веришь, что закон не будет принят, вот и крутишься, как уж на сковородке!

А по поводу критикус - ты бредишь. Я это я, и в свои шаблоны меня не загоняй. Учетка одна единственная.

Я помню, как тебя здесь мокали зимой - видимо, до сих пор плющит. И он, и Shram, и MAX, и другие (читаю с декабря прошлого года)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:40

  zРадио написав:Я тебе объяснил, что "дать руку на отсечение" - фигура речи, которая обозначает высокую уверенность автора.

А пари я предлагаю на возможность заведение ветки с названием "никнейм проигравшего - недальновидный идиот".


(усмехаясь) А я об этом и говорил - как только ловят тебя на горячем, сразу начинается "а это фигура речи такая", "а я не это имел в виду" и прочие уверточки.

Поэтому спорить с тобой бесполезно: ты даже если проспоришь или начнешь уворачиваться или создашь новый аккаунт.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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