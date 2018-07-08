Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)

Ты обознался, салабон, я тебе уже сказал ) И пари принять страшно, потому что знаешь, что проиграешь
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Додано: Пон 09 лип, 2018 16:56
Додано: Пон 09 лип, 2018 18:54
Я знаю, что ты себе руку не отсечешь, и этого мне достаточно. Даже если ты заключишь и проиграешь - исчезнешь и заведешь новый аккаунт. Сколько там их у тебя уже?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 09 лип, 2018 19:21
Re: Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитува
Додано: Пон 09 лип, 2018 19:24
Sommer
Какой у тебя IQ? Ниже 80%, вероятно.
Я тебе объяснил, что "дать руку на отсечение" - фигура речи, которая обозначает высокую уверенность автора.
А пари я предлагаю на возможность заведение ветки с названием "никнейм проигравшего - недальновидный идиот".
Ссышь? Неудивительно - ты сам не веришь, что закон не будет принят, вот и крутишься, как уж на сковородке!
А по поводу критикус - ты бредишь. Я это я, и в свои шаблоны меня не загоняй. Учетка одна единственная.
Я помню, как тебя здесь мокали зимой - видимо, до сих пор плющит. И он, и Shram, и MAX, и другие (читаю с декабря прошлого года)
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:40
(усмехаясь) А я об этом и говорил - как только ловят тебя на горячем, сразу начинается "а это фигура речи такая", "а я не это имел в виду" и прочие уверточки.
Поэтому спорить с тобой бесполезно: ты даже если проспоришь или начнешь уворачиваться или создашь новый аккаунт.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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