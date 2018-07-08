Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)

Додано: Пон 09 лип, 2018 19:24

Sommer



Какой у тебя IQ? Ниже 80%, вероятно.



Я тебе объяснил, что "дать руку на отсечение" - фигура речи, которая обозначает высокую уверенность автора.



А пари я предлагаю на возможность заведение ветки с названием "никнейм проигравшего - недальновидный идиот".



Ссышь? Неудивительно - ты сам не веришь, что закон не будет принят, вот и крутишься, как уж на сковородке!



А по поводу критикус - ты бредишь. Я это я, и в свои шаблоны меня не загоняй. Учетка одна единственная.



Я помню, как тебя здесь мокали зимой - видимо, до сих пор плющит. И он, и Shram, и MAX, и другие (читаю с декабря прошлого года)