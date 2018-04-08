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Порядок провоза банковского золота через границу
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 02 лип, 2018 15:30
Знаю, что нужно письменно декларировать наличие банковского золота при ввозе в Украину. Может кто-то обьяснить, предполагаются ли какие-то пошлины? И есть ли разница провозишь слитки или инвестиционные монеты?
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lensky
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