Порядок провоза банковского золота через границу

Додано: Сер 20 бер, 2019 16:57

Новое в Законе Украины с 07.02.2019.

Физлицо может ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро без письменного декларирования таможенному органу.

А вот и европейские стандарты пришли в Украину в 2019 году.Теперь при ввозе/вывозе банковских металлов в/из Украины - если стоимость банковского металла меньше 10000 евро, то ничего письменно декларировать на таможне не надо.С 07.02.2019 г. вводится в действий новый Закон Украины "О валюте и валютных операциях" от 21.06.2018 г. № 2473-VIII.В связи с принятием упомянутого закона, принято Постановление НБУ "Об утверждении Положения о трансграничном перемещении валютных ценностей" от 02.01.2019 г. № 3. Это постановление определяет порядок ввоза, пересылки на территорию Украины, вывоз, пересылку с таможенной территории Украины или транзит через территорию Украины физлицами, юрлицами и банками валюты и банковских металлов.Если же сумма наличной валюты и банковских металлов равна или превышает 10 000 евро, то необходимо письменное декларирование.