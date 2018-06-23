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Азаров остаточно програв
право на українську пенсію

Азаров остаточно програв право на українську пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:33

Азаров остаточно програв право на українську пенсію

Пропонуємо до обговорення:
Екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров не зміг відновити собі через суд пенсійні виплати за рахунок українського бюджету, — випливає з рішення колегії Верховного суду, оприлюдненого в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:33

А его лишили гражданства?
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