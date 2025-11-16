Чеська компанія продавала ЗСУ дрони у 20 разів дорожче
Чеська компанія Reactive Drone продала Україні китайські дрони за ціною, що у 20 разів перевищувала за закупівельну. При цьому фірма не захотіла платити податок та більшу частину заробленого відправила на китайські рахунки.
найприкріше що як мінімум один із діячів українець: Statutární orgán Jednatel KOSTIANTYN PILIAIEV Mladá Boleslav Den vzniku funkce: 16. červen 2022 Jednatel OLEKSII KOLESNYK Ukrajina Den vzniku funkce: 16. červen 2022
До цього він щє ж власником української компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Реактивні Дрони» https://reactivedrone.eu/