Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 12:32

Чеська компанія продавала ЗСУ дрони у 20 разів дорожче

Пропонуємо до обговорення:
Чеська компанія Reactive Drone продала Україні китайські дрони за ціною, що у 20 разів перевищувала за закупівельну. При цьому фірма не захотіла платити податок та більшу частину заробленого відправила на китайські рахунки.

Дивися повний текст
Чеська компанія продавала ЗСУ дрони у 20 разів дорожче
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 12:32

найприкріше що як мінімум один із діячів українець:
Statutární orgán
Jednatel
KOSTIANTYN PILIAIEV
Mladá Boleslav
Den vzniku funkce: 16. červen 2022
Jednatel
OLEKSII KOLESNYK
Ukrajina
Den vzniku funkce: 16. červen 2022


До цього він щє ж власником української компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД­ПО­ВІД­АЛЬ­НІ­СТЮ «Реактивні Дрони»
https://reactivedrone.eu/
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 11:17

один комент від п1дарбота і тема чомусь в "обговорюють"
