Про це повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Дивися повний текст В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20 грн/$1 - експерт.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 09:02
В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20 грн/$1 - експерт.
Додано: Вів 03 лип, 2018 09:09
О, начали регулярно втирать про "укрепление" - значит обвал не за горами
Всё IMHO
Додано: Вів 03 лип, 2018 09:28
Додано: Вів 03 лип, 2018 09:31
Новак - тупий дебіл, який заробляє на життя озвучуванням заказух на економічну тематику. Я вже говорив, що в 2013 році було два експерти за викликом, які без найменших рефлексій озвучували будь-яку ригівську маячню: Новак і Охріменко. Більше того, укріплювати гривню нема жодних потреб - бо це створить проблеми для експортерів, збільшивши собівартість виробництва всередині країни. Гривня має бути стабільною, а на фоні стабільного курсу гривні зростатимуть доходи. Що, власне, і відбувається зараз.
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