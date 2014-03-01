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В Україні курс валюти міг
би зміцнитися до рівня 20...

В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:43

  germ написав:Если бы не обвалили грн с 8 до 27 люди не ломанулись бы в таком количестве в гейропу... стоимость активов была бы в 10 раз выше чем сейчас.. это понятно любому кроме кучки т.н. "экспортеров", которые видели перед собой "пять копеек", которые можно легко хапнуть...вернуть курс к 8грн это был бы первый шаг навстречу людям..

А чего не к 5? Давай уже сразу и второй "шаг навстречу людям"!
И третий, к 1,76 и четвертый - 1к 1, чтоб считать легче было!
И ничего что за это время в Белоруси, Турции или Казахстане, без нападения агрессора и оккупации части территории с промышленностью курс валют девальвировал в три раза?
komp
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:49

  komp написав:
  germ написав:Если бы не обвалили грн с 8 до 27 люди не ломанулись бы в таком количестве в гейропу... стоимость активов была бы в 10 раз выше чем сейчас.. это понятно любому кроме кучки т.н. "экспортеров", которые видели перед собой "пять копеек", которые можно легко хапнуть...вернуть курс к 8грн это был бы первый шаг навстречу людям..

А чего не к 5? Давай уже сразу и второй "шаг навстречу людям"!
И третий, к 1,76 и четвертый - 1к 1, чтоб считать легче было!
И ничего что за это время в Белоруси, Турции или Казахстане, без нападения агрессора и оккупации части территории с промышленностью курс валют девальвировал в три раза?

Про Беларусь не скажу, а вот за это время Турция и Казахстан не плохо развились, чего не скажешь про Украину...
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:51

Re: обвал

  komp написав:чего не к 5? Давай уже сразу и второй "шаг навстречу людям"!
И третий, к 1,76 и четвертый - 1к 1, чтоб считать легче было

Можно. Пару недель на утряску мелочи вместо 1 и 2 грн. И можно в 10 раз, как минимум, срезать текущую гривну.
sal
 
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Готовьтесь к 30ти..... читается между строк.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:49

  germ написав:Если бы не обвалили грн с 8 до 27 люди не ломанулись бы в таком количестве в гейропу... стоимость активов была бы в 10 раз выше чем сейчас.. это понятно любому кроме кучки т.н. "экспортеров", которые видели перед собой "пять копеек", которые можно легко хапнуть...вернуть курс к 8грн это был бы первый шаг навстречу людям..

, а ещё вернуть все тарифы на уровень 2013 г., и цены на товары снизить в 3 раза.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:04

Re: курс

  1007qwert написав:ещё вернуть все тарифы на уровень 2013 г., и цены на товары снизить в 3 раза

И отобрать безвиз? кава дороже! в Вене
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:44

  komp написав:
  germ написав:Если бы не обвалили грн с 8 до 27 люди не ломанулись бы в таком количестве в гейропу... стоимость активов была бы в 10 раз выше чем сейчас.. это понятно любому кроме кучки т.н. "экспортеров", которые видели перед собой "пять копеек", которые можно легко хапнуть...вернуть курс к 8грн это был бы первый шаг навстречу людям..

А чего не к 5? Давай уже сразу и второй "шаг навстречу людям"!
И третий, к 1,76 и четвертый - 1к 1, чтоб считать легче было!
И ничего что за это время в Белоруси, Турции или Казахстане, без нападения агрессора и оккупации части территории с промышленностью курс валют девальвировал в три раза?


Не надоело брехать?
Бел.рубль:
- 01.03.2014: 0.9890
- 01.07.2018: 1.9859
https://ru.investing.com/currencies/usd-byn

Турецкая лира:
- 01.03.2014: 2.1407
- 01.07.2018: 4.6730
https://ru.investing.com/currencies/usd-try

Казахстанский тенге:
- 01.03.2014: 182.080
- 01.07.2018: 341.670
https://ru.investing.com/currencies/usd-kzt

Насчет оккупации:
1. Грузия в 2008-м потеряла не меньшую часть территории (в %) и не менее важную в экономическом плане чем ОРДЛО+Крым для нас.
Тем не менее курс доллара практически не изменился за время войны с Россией (начал расти только с мировым кризисом).
2. Иракский динар в 2004: курс даже упал по сравнению с предыдущим годом.
И там, и там была полномасштабная война, чего и близко не было в Украине.
MaximS
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