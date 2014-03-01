В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...
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germ написав:Если бы не обвалили грн с 8 до 27 люди не ломанулись бы в таком количестве в гейропу... стоимость активов была бы в 10 раз выше чем сейчас.. это понятно любому кроме кучки т.н. "экспортеров", которые видели перед собой "пять копеек", которые можно легко хапнуть...вернуть курс к 8грн это был бы первый шаг навстречу людям..
А чего не к 5? Давай уже сразу и второй "шаг навстречу людям"! И третий, к 1,76 и четвертый - 1к 1, чтоб считать легче было! И ничего что за это время в Белоруси, Турции или Казахстане, без нападения агрессора и оккупации части территории с промышленностью курс валют девальвировал в три раза?
Про Беларусь не скажу, а вот за это время Турция и Казахстан не плохо развились, чего не скажешь про Украину...
germ написав:Если бы не обвалили грн с 8 до 27 люди не ломанулись бы в таком количестве в гейропу... стоимость активов была бы в 10 раз выше чем сейчас.. это понятно любому кроме кучки т.н. "экспортеров", которые видели перед собой "пять копеек", которые можно легко хапнуть...вернуть курс к 8грн это был бы первый шаг навстречу людям..
, а ещё вернуть все тарифы на уровень 2013 г., и цены на товары снизить в 3 раза.
Суть демагогии в том, что называются возможные цифры курса гривны - но мало говорится об условиях их достижения, и ничего - о последствиях. ДА, приток инвестиций и рост экспорта ВСЕГДА ведут к укреплению национальной валюты. НО для того, чтобы они обеспечили укрепление гривны хода бы до 20 грн./долл. - нужны прекращение войны, во-первых, и радикальнеые перемены инвестиционного климата - во-вторых. С войной - простите, далеко не всё зависит от Украины. Путлер и начал-то её как раз для того, чтобы максимально осложнить развитие Украины вне кремлёвской сферы влияния и не допустить роста благосостояния "предателей". Что касается перемен в инвестиционном климате - это зависит откачества украинской власти. Нвнешние правители имеют другие интересы и приоритеты. И нет особых надежд, что посмле выборов что-то изменится - дай Бог, чтобы хуже не стало. Лохторат за гречку в торбу и лапшу на уши выберет тех же воров, коррупционеров и демагогов. Или других - но таких же, только голодных. Ну, и не стоит забывать: рост благосостояния населения и укрепление гривны - прямые убытки для экспортёров сырья, которые и правят сегодня Украиной. Оно им надо?
germ написав:Если бы не обвалили грн с 8 до 27 люди не ломанулись бы в таком количестве в гейропу... стоимость активов была бы в 10 раз выше чем сейчас.. это понятно любому кроме кучки т.н. "экспортеров", которые видели перед собой "пять копеек", которые можно легко хапнуть...вернуть курс к 8грн это был бы первый шаг навстречу людям..
А чего не к 5? Давай уже сразу и второй "шаг навстречу людям"! И третий, к 1,76 и четвертый - 1к 1, чтоб считать легче было! И ничего что за это время в Белоруси, Турции или Казахстане, без нападения агрессора и оккупации части территории с промышленностью курс валют девальвировал в три раза?
Насчет оккупации: 1. Грузия в 2008-м потеряла не меньшую часть территории (в %) и не менее важную в экономическом плане чем ОРДЛО+Крым для нас. Тем не менее курс доллара практически не изменился за время войны с Россией (начал расти только с мировым кризисом). 2. Иракский динар в 2004: курс даже упал по сравнению с предыдущим годом. И там, и там была полномасштабная война, чего и близко не было в Украине.
MaximS написав:1. Грузия в 2008-м потеряла не меньшую часть территории (в %) и не менее важную в экономическом плане чем ОРДЛО+Крым для нас. Тем не менее курс доллара практически не изменился за время войны с Россией (начал расти только с мировым кризисом). 2. Иракский динар в 2004: курс даже упал по сравнению с предыдущим годом. И там, и там была полномасштабная война, чего и близко не было в Украине.
Все правильно , обвал гривны в три раза искуственный, об этом давно говорилось. Золотовалютные резервы поднялись после разграбления командой профессионалов в разы. Троекратной инфляции на отечественные продукты и близко нет - многое осталось на уровне курса ПА8 2013 года. Поэтому сказанное в статье - абсолютно реально - более того возможно не за 5 лет а гораздо быстрее и к более низким знчениям. Кстати я думаю чем дольше дло затягивается тем меньше шансов к возврату. Что касается экспортеров - обвал гривны в 3 раза - это речь уже о сверхприбылях а не о реентабельности. И о их здоровьи нужно позаботиться чтобы у них не слиплось. Главный , необходимый для этого момент - политическая поля. Которой очевидно нет у нынешних правителей. Поэтому нет расследований , открытых уголовных дело по уничтожению половины банковской системы, по обвалу гривны в три раза , по тарифам на газ, по премиям главам нафтогаза на неполученные деньги - никто не за что не отвечает - гонтарева после всего устроенного ею бардака с цветами улетает на мальдивы. Они просто тупо продолжают дерибанить , пока плебс обсуждает "закономерность" обваленного курса гривны. За это получают задранные цены на газ и прочее - премии нафтогазовцам надо ведь с чего то выплачивать. В Исландии за много меньший кризис и обвал кроны, заставили уйти премьера , и кстати в 2016 ситуация повторилась когда засвеченый исландский офшоренко по тем самым панмским документам что и у нас был вынужден подать в отстваку под давлением народа. У нас же никто ни за что не отвечает , поэтому продолжают пилить как пилили и вешать на нас плату за распиленное. А возврат гривны по прежнему реален, что подтверждается как минимум уже весьма длительным трендом на ее укрепление.