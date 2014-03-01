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В Україні курс валюти міг
би зміцнитися до рівня 20...

В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:49

  komp написав:
  germ написав:Если бы не обвалили грн с 8 до 27 люди не ломанулись бы в таком количестве в гейропу... стоимость активов была бы в 10 раз выше чем сейчас.. это понятно любому кроме кучки т.н. "экспортеров", которые видели перед собой "пять копеек", которые можно легко хапнуть...вернуть курс к 8грн это был бы первый шаг навстречу людям..

А чего не к 5? Давай уже сразу и второй "шаг навстречу людям"!
И третий, к 1,76 и четвертый - 1к 1, чтоб считать легче было!
И ничего что за это время в Белоруси, Турции или Казахстане, без нападения агрессора и оккупации части территории с промышленностью курс валют девальвировал в три раза?

Про Беларусь не скажу, а вот за это время Турция и Казахстан не плохо развились, чего не скажешь про Украину...
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:51

Re: обвал

  komp написав:чего не к 5? Давай уже сразу и второй "шаг навстречу людям"!
И третий, к 1,76 и четвертый - 1к 1, чтоб считать легче было

Можно. Пару недель на утряску мелочи вместо 1 и 2 грн. И можно в 10 раз, как минимум, срезать текущую гривну.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:13

Готовьтесь к 30ти..... читается между строк.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:49

  germ написав:Если бы не обвалили грн с 8 до 27 люди не ломанулись бы в таком количестве в гейропу... стоимость активов была бы в 10 раз выше чем сейчас.. это понятно любому кроме кучки т.н. "экспортеров", которые видели перед собой "пять копеек", которые можно легко хапнуть...вернуть курс к 8грн это был бы первый шаг навстречу людям..

, а ещё вернуть все тарифы на уровень 2013 г., и цены на товары снизить в 3 раза.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:53

Суть демагогии в том, что называются возможные цифры курса гривны - но мало говорится об условиях их достижения, и ничего - о последствиях. ДА, приток инвестиций и рост экспорта ВСЕГДА ведут к укреплению национальной валюты. НО для того, чтобы они обеспечили укрепление гривны хода бы до 20 грн./долл. - нужны прекращение войны, во-первых, и радикальнеые перемены инвестиционного климата - во-вторых. С войной - простите, далеко не всё зависит от Украины. Путлер и начал-то её как раз для того, чтобы максимально осложнить развитие Украины вне кремлёвской сферы влияния и не допустить роста благосостояния "предателей". Что касается перемен в инвестиционном климате - это зависит откачества украинской власти. Нвнешние правители имеют другие интересы и приоритеты. И нет особых надежд, что посмле выборов что-то изменится - дай Бог, чтобы хуже не стало. Лохторат за гречку в торбу и лапшу на уши выберет тех же воров, коррупционеров и демагогов. Или других - но таких же, только голодных.
Ну, и не стоит забывать: рост благосостояния населения и укрепление гривны - прямые убытки для экспортёров сырья, которые и правят сегодня Украиной. Оно им надо?
creator60
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:44

  komp написав:
  germ написав:Если бы не обвалили грн с 8 до 27 люди не ломанулись бы в таком количестве в гейропу... стоимость активов была бы в 10 раз выше чем сейчас.. это понятно любому кроме кучки т.н. "экспортеров", которые видели перед собой "пять копеек", которые можно легко хапнуть...вернуть курс к 8грн это был бы первый шаг навстречу людям..

А чего не к 5? Давай уже сразу и второй "шаг навстречу людям"!
И третий, к 1,76 и четвертый - 1к 1, чтоб считать легче было!
И ничего что за это время в Белоруси, Турции или Казахстане, без нападения агрессора и оккупации части территории с промышленностью курс валют девальвировал в три раза?


Не надоело брехать?
Бел.рубль:
- 01.03.2014: 0.9890
- 01.07.2018: 1.9859
https://ru.investing.com/currencies/usd-byn

Турецкая лира:
- 01.03.2014: 2.1407
- 01.07.2018: 4.6730
https://ru.investing.com/currencies/usd-try

Казахстанский тенге:
- 01.03.2014: 182.080
- 01.07.2018: 341.670
https://ru.investing.com/currencies/usd-kzt

Насчет оккупации:
1. Грузия в 2008-м потеряла не меньшую часть территории (в %) и не менее важную в экономическом плане чем ОРДЛО+Крым для нас.
Тем не менее курс доллара практически не изменился за время войны с Россией (начал расти только с мировым кризисом).
2. Иракский динар в 2004: курс даже упал по сравнению с предыдущим годом.
И там, и там была полномасштабная война, чего и близко не было в Украине.
MaximS
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:29

Re: В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...

  MaximS написав:1. Грузия в 2008-м потеряла не меньшую часть территории (в %) и не менее важную в экономическом плане чем ОРДЛО+Крым для нас.
Тем не менее курс доллара практически не изменился за время войны с Россией (начал расти только с мировым кризисом).
2. Иракский динар в 2004: курс даже упал по сравнению с предыдущим годом.
И там, и там была полномасштабная война, чего и близко не было в Украине.


Все правильно , обвал гривны в три раза искуственный, об этом давно говорилось. Золотовалютные резервы поднялись после разграбления командой профессионалов в разы. Троекратной инфляции на отечественные продукты и близко нет - многое осталось на уровне курса ПА8 2013 года. Поэтому сказанное в статье - абсолютно реально - более того возможно не за 5 лет а гораздо быстрее и к более низким знчениям. Кстати я думаю чем дольше дло затягивается тем меньше шансов к возврату. Что касается экспортеров - обвал гривны в 3 раза - это речь уже о сверхприбылях а не о реентабельности. И о их здоровьи нужно позаботиться чтобы у них не слиплось. Главный , необходимый для этого момент - политическая поля. Которой очевидно нет у нынешних правителей. Поэтому нет расследований , открытых уголовных дело по уничтожению половины банковской системы, по обвалу гривны в три раза , по тарифам на газ, по премиям главам нафтогаза на неполученные деньги - никто не за что не отвечает - гонтарева после всего устроенного ею бардака с цветами улетает на мальдивы. Они просто тупо продолжают дерибанить , пока плебс обсуждает "закономерность" обваленного курса гривны. За это получают задранные цены на газ и прочее - премии нафтогазовцам надо ведь с чего то выплачивать. В Исландии за много меньший кризис и обвал кроны, заставили уйти премьера , и кстати в 2016 ситуация повторилась когда засвеченый исландский офшоренко по тем самым панмским документам что и у нас был вынужден подать в отстваку под давлением народа. У нас же никто ни за что не отвечает , поэтому продолжают пилить как пилили и вешать на нас плату за распиленное. А возврат гривны по прежнему реален, что подтверждается как минимум уже весьма длительным трендом на ее укрепление.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:02

Если бы гривна укрепилась до 12-14/$1, то стало бы в два раза легче отдавать долги, снизились бы цены на ком.услуги и выросла покупательная способность населения, вырос ВПП в долларовом эквиваленте, Украина поднялась бы в рейтингах, глядишь и Крым задумался бы , где теперь "попе теплее". Это с одной стороны.
А с другой стороны , алени кинутся избавляться от зелени, пастухи - наоборот, скупать.
Рано или поздно это искусственное укрепление закончится по тридцать, в лучшем случае. Это мы уже проходили!
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:28

Пора прикупить доллара.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:21

Re: В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...

  Surfer написав:Троекратной инфляции на отечественные продукты и близко нет - многое осталось на уровне курса ПА8 2013 года. Поэтому сказанное в статье - абсолютно реально

Молоко было по 8-стало 25
Масло было по 60-стало 180
Масло подсолнечное...яйца...гречка и т.д. и т.п...всё в 3 раза
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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