В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...

Додано: Вів 03 лип, 2018 14:29

MaximS написав: 1. Грузия в 2008-м потеряла не меньшую часть территории (в %) и не менее важную в экономическом плане чем ОРДЛО+Крым для нас.

Тем не менее курс доллара практически не изменился за время войны с Россией (начал расти только с мировым кризисом).

2. Иракский динар в 2004: курс даже упал по сравнению с предыдущим годом.

И там, и там была полномасштабная война, чего и близко не было в Украине. 1. Грузия в 2008-м потеряла не меньшую часть территории (в %) и не менее важную в экономическом плане чем ОРДЛО+Крым для нас.Тем не менее курс доллара практически не изменился за время войны с Россией (начал расти только с мировым кризисом).2. Иракский динар в 2004: курс даже упал по сравнению с предыдущим годом.И там, и там была полномасштабная война, чего и близко не было в Украине.

Все правильно , обвал гривны в три раза искуственный, об этом давно говорилось. Золотовалютные резервы поднялись после разграбления командой профессионалов в разы. Троекратной инфляции на отечественные продукты и близко нет - многое осталось на уровне курса ПА8 2013 года. Поэтому сказанное в статье - абсолютно реально - более того возможно не за 5 лет а гораздо быстрее и к более низким знчениям. Кстати я думаю чем дольше дло затягивается тем меньше шансов к возврату. Что касается экспортеров - обвал гривны в 3 раза - это речь уже о сверхприбылях а не о реентабельности. И о их здоровьи нужно позаботиться чтобы у них не слиплось. Главный , необходимый для этого момент - политическая поля. Которой очевидно нет у нынешних правителей. Поэтому нет расследований , открытых уголовных дело по уничтожению половины банковской системы, по обвалу гривны в три раза , по тарифам на газ, по премиям главам нафтогаза на неполученные деньги - никто не за что не отвечает - гонтарева после всего устроенного ею бардака с цветами улетает на мальдивы. Они просто тупо продолжают дерибанить , пока плебс обсуждает "закономерность" обваленного курса гривны. За это получают задранные цены на газ и прочее - премии нафтогазовцам надо ведь с чего то выплачивать. В Исландии за много меньший кризис и обвал кроны, заставили уйти премьера , и кстати в 2016 ситуация повторилась когда засвеченый исландский офшоренко по тем самым панмским документам что и у нас был вынужден подать в отстваку под давлением народа. У нас же никто ни за что не отвечает , поэтому продолжают пилить как пилили и вешать на нас плату за распиленное. А возврат гривны по прежнему реален, что подтверждается как минимум уже весьма длительным трендом на ее укрепление.