В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...
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Serg-ik написав:Молоко было по 8-стало 25 Масло было по 60-стало 180 Масло подсолнечное...яйца...гречка и т.д. и т.п...всё в 3 раза
Молоко по прежнему покупаю по 12, Яйца год назад брал по 8 как и 5 лет назад. И 5 лет назад они продавались по 16-20 как и сегодня, овощи - так же ка ки 5 лет назад , Гречка до обвала стоила 40 Сегодня 11-15 - в три раза или больше только подешевела а не подорожала, Сахар стоил 20-25 сегодня 12-15 , и так далее. Так что то не только не подорожало а и подешевело - "в три раза" и близко нет курс дутый !
MaximS написав:Насчет оккупации: 1. Грузия в 2008-м потеряла не меньшую часть территории (в %) и не менее важную в экономическом плане чем ОРДЛО+Крым для нас. Тем не менее курс доллара практически не изменился за время войны с Россией (начал расти только с мировым кризисом). 2. Иракский динар в 2004: курс даже упал по сравнению с предыдущим годом. И там, и там была полномасштабная война, чего и близко не было в Украине.
1. В Грузии война тоже идет три года? 2. В Ираке в 2004-м была оккупационная администрация и туда ввезли $12 миллиардов кэша (с которыми была отдельная веселая история).
Так что примеры, как бы это сказать, неудачные.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Surfer написав:Молоко по прежнему покупаю по 12, Яйца год назад брал по 8 как и 5 лет назад. И 5 лет назад они продавались по 16-20 как и сегодня, овощи - так же ка ки 5 лет назад , Гречка до обвала стоила 40 Сегодня 11-15 - в три раза или больше только подешевела а не подорожала, Сахар стоил 20-25 сегодня 12-15 , и так далее.
Я так понимаю в магазин не ходите. Здорово Вас экономка нажухала в далёком 2013 -м
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Serg-ik написав:Я так понимаю в магазин не ходите. Здорово Вас экономка нажухала в далёком 2013 -м
Еще как хожу. Вот довоенная статья , курс 8 :
В Донецке гречку продают по 46 грн.
В магазинах Донецка появилась гречневая крупа, расфасованная в пакеты по 800 грамм. Стоимость одного пакета составляет 37 гривен 30 копеек.
Таким образом, стоимость гречки в "Амсторе" составляет более 46 гривен за килограмм.
Владельцам карточек покупателя при покупке более трех пакетов 800 грамм расфасованной в России гречки обойдется "всего" в 35 гривен 52 копейки. Напомним, раньше в некоторых запорожских магазинах покупке нашли гречневую крупу по 40 гривен за килограмм.
А это фото сделанное несколько дней назад В Киеве - курс 26 Во сколько раз подешевело ?
Яркий пример как зрадофилы при отсутствии критического мышления продолжают сами себя жухать в угоду спекулянтам по сей день веря в мантру "всеж дорожает", такие и помогают гривне падать до неприличных значений.
и кстати - а где на последней фотографии курс 26 ?
SurferВы приводите цену гречки, когда был неурожай на неё, и цена взелетела сначала в России, где-то в году 2012, и следом у нас стала расти, когда её размели, а перед этим цена была по 7-8 грн., а потом закупили импортную и стала по 30 в Киеве, а потом пошла снижаться. А посмотрите на цену муки и хлеба, когда доллар был по 5, хлеб стоил 1-2 грн. буханка.