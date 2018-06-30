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В Україні курс валюти міг
би зміцнитися до рівня 20...

В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:32

  Serg-ik написав:Молоко было по 8-стало 25
Масло было по 60-стало 180
Масло подсолнечное...яйца...гречка и т.д. и т.п...всё в 3 раза


Молоко по прежнему покупаю по 12,
Яйца год назад брал по 8 как и 5 лет назад. И 5 лет назад они продавались по 16-20 как и сегодня, овощи - так же ка ки 5 лет назад , Гречка до обвала стоила 40 Сегодня 11-15 - в три раза или больше только подешевела а не подорожала, Сахар стоил 20-25 сегодня 12-15 , и так далее. Так что то не только не подорожало а и подешевело - "в три раза" и близко нет курс дутый !
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:43

  MaximS написав:Насчет оккупации:
1. Грузия в 2008-м потеряла не меньшую часть территории (в %) и не менее важную в экономическом плане чем ОРДЛО+Крым для нас.
Тем не менее курс доллара практически не изменился за время войны с Россией (начал расти только с мировым кризисом).
2. Иракский динар в 2004: курс даже упал по сравнению с предыдущим годом.
И там, и там была полномасштабная война, чего и близко не было в Украине.


1. В Грузии война тоже идет три года?
2. В Ираке в 2004-м была оккупационная администрация и туда ввезли $12 миллиардов кэша (с которыми была отдельная веселая история).

Так что примеры, как бы это сказать, неудачные.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:51

Re: В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...

  Surfer написав:Молоко по прежнему покупаю по 12,
Яйца год назад брал по 8 как и 5 лет назад. И 5 лет назад они продавались по 16-20 как и сегодня, овощи - так же ка ки 5 лет назад , Гречка до обвала стоила 40 Сегодня 11-15 - в три раза или больше только подешевела а не подорожала, Сахар стоил 20-25 сегодня 12-15 , и так далее.

Я так понимаю в магазин не ходите. Здорово Вас экономка нажухала в далёком 2013 -м
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:18

Re: В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...

  Serg-ik написав:Я так понимаю в магазин не ходите. Здорово Вас экономка нажухала в далёком 2013 -м


Еще как хожу. Вот довоенная статья , курс 8 :

В Донецке гречку продают по 46 грн.
В магазинах Донецка появилась гречневая крупа, расфасованная в пакеты по 800 грамм. Стоимость одного пакета составляет 37 гривен 30 копеек.

Таким образом, стоимость гречки в "Амсторе" составляет более 46 гривен за килограмм.

Владельцам карточек покупателя при покупке более трех пакетов 800 грамм расфасованной в России гречки обойдется "всего" в 35 гривен 52 копейки.
Зображення
Напомним, раньше в некоторых запорожских магазинах покупке нашли гречневую крупу по 40 гривен за килограмм.

https://www.segodnya.ua/economics/busin ... 6-hrn.html


А это фото сделанное несколько дней назад В Киеве - курс 26 Во сколько раз подешевело ?

Зображення

Яркий пример как зрадофилы при отсутствии критического мышления продолжают сами себя жухать в угоду спекулянтам по сей день веря в мантру "всеж дорожает", такие и помогают гривне падать до неприличных значений.

и кстати - а где на последней фотографии курс 26 ?
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:29

SurferВы приводите цену гречки, когда был неурожай на неё, и цена взелетела сначала в России, где-то в году 2012, и следом у нас стала расти, когда её размели, а перед этим цена была по 7-8 грн., а потом закупили импортную и стала по 30 в Киеве, а потом пошла снижаться. А посмотрите на цену муки и хлеба, когда доллар был по 5, хлеб стоил 1-2 грн. буханка.
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