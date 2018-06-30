В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...

Додано: Вів 03 лип, 2018 18:49

Украина предварительно договорилась с Китаем об экспорте 20 тысяч тонн гречневой крупы, отпускная цена которой, как ожидается, будет составлять 10-11 гривен за килограмм

Также в донецких магазинах капуста продается за 16 гривен за килограмм, в то время как килограмм бананов, например, стоит 15 гривен.

а по чем черешни продавались, вспоминайте, самая дорогая по 20 грн сейчас по 60 грн

1007qwert написав: А посмотрите на цену муки А посмотрите на цену муки

Я подтверждаю только правоту моих слов - гречка стоила 30-40-46 сегодня стоит 11 - ФАКТ ! Если через курс считать - неИз той же статьи :Где то так оно и стоило после дефицита - то есть ожидаемая или привычная цена гречки ровно столько сколько ее можно купить и сегодня при курсе 26. Ровно то о чем я и говорю. Где здесь курс 26 на 5-ом году "инфляции" ?Дальше из той же статьиБананы сегодня 22-26 грн - Бананы у нас не растут. это импорт Но даже на импорт - где здесь троекратный разрыв цен, где курс 26 , здесь даже двукратиного подьема нет !Капуста , причем молодая - сегодня 10 грн или даже дешевле. В довоенной статье 16 грн ! Где курс 26 ?остальные овощи имеют сезонные колебания , иногда спекули кауюто группу загоняют выше год от года, яблоки - прекрасно помнб по 20-25 до 13 года, но в целом овощи стоят практически так же как и до войны при курсе 8.черешню по 15-20-25 беру и сегодня чуть ли не каждый день - отличнейшую , так что не болтайте ерундойЦену муки тоже смотрел 2013 7-9 грн/кг. сегодня АБСОЛЮТНО те же цены, иногда находилось и за 5 грн кг. Хлеб да подорожал - но это спросите у тех кто делает хлеб при той же цене на муку из которой на 80% состоит хлеб. То же самое что с молоком который у селян скупают по 3-4 грн , как и раньше а прожают по 25 при том что рядом можно купить и по 12. Вот и все "курсовое" "ценообразование"."дорожают" продукты из за таких вот легковерных оленей , которым показали нарисованный курс, думать не умеют , и они понеслись сгребать все "подороже". Та же история с баксом - такими же оленями гонимым.