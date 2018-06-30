В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...
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Serg-ik написав:Молоко было по 8-стало 25 Масло было по 60-стало 180 Масло подсолнечное...яйца...гречка и т.д. и т.п...всё в 3 раза
Молоко по прежнему покупаю по 12, Яйца год назад брал по 8 как и 5 лет назад. И 5 лет назад они продавались по 16-20 как и сегодня, овощи - так же ка ки 5 лет назад , Гречка до обвала стоила 40 Сегодня 11-15 - в три раза или больше только подешевела а не подорожала, Сахар стоил 20-25 сегодня 12-15 , и так далее. Так что то не только не подорожало а и подешевело - "в три раза" и близко нет курс дутый !
MaximS написав:Насчет оккупации: 1. Грузия в 2008-м потеряла не меньшую часть территории (в %) и не менее важную в экономическом плане чем ОРДЛО+Крым для нас. Тем не менее курс доллара практически не изменился за время войны с Россией (начал расти только с мировым кризисом). 2. Иракский динар в 2004: курс даже упал по сравнению с предыдущим годом. И там, и там была полномасштабная война, чего и близко не было в Украине.
1. В Грузии война тоже идет три года? 2. В Ираке в 2004-м была оккупационная администрация и туда ввезли $12 миллиардов кэша (с которыми была отдельная веселая история).
Так что примеры, как бы это сказать, неудачные.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Surfer написав:Молоко по прежнему покупаю по 12, Яйца год назад брал по 8 как и 5 лет назад. И 5 лет назад они продавались по 16-20 как и сегодня, овощи - так же ка ки 5 лет назад , Гречка до обвала стоила 40 Сегодня 11-15 - в три раза или больше только подешевела а не подорожала, Сахар стоил 20-25 сегодня 12-15 , и так далее.
Я так понимаю в магазин не ходите. Здорово Вас экономка нажухала в далёком 2013 -м
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Serg-ik написав:Я так понимаю в магазин не ходите. Здорово Вас экономка нажухала в далёком 2013 -м
Еще как хожу. Вот довоенная статья , курс 8 :
В Донецке гречку продают по 46 грн.
В магазинах Донецка появилась гречневая крупа, расфасованная в пакеты по 800 грамм. Стоимость одного пакета составляет 37 гривен 30 копеек.
Таким образом, стоимость гречки в "Амсторе" составляет более 46 гривен за килограмм.
Владельцам карточек покупателя при покупке более трех пакетов 800 грамм расфасованной в России гречки обойдется "всего" в 35 гривен 52 копейки. Напомним, раньше в некоторых запорожских магазинах покупке нашли гречневую крупу по 40 гривен за килограмм.
А это фото сделанное несколько дней назад В Киеве - курс 26 Во сколько раз подешевело ?
Яркий пример как зрадофилы при отсутствии критического мышления продолжают сами себя жухать в угоду спекулянтам по сей день веря в мантру "всеж дорожает", такие и помогают гривне падать до неприличных значений.
и кстати - а где на последней фотографии курс 26 ?
SurferВы приводите цену гречки, когда был неурожай на неё, и цена взелетела сначала в России, где-то в году 2012, и следом у нас стала расти, когда её размели, а перед этим цена была по 7-8 грн., а потом закупили импортную и стала по 30 в Киеве, а потом пошла снижаться. А посмотрите на цену муки и хлеба, когда доллар был по 5, хлеб стоил 1-2 грн. буханка, яблоки были весной по 5 грн, самые хорошие, и помидоры летом по 5 самые хорошие. А сколько сейчас стоят, знаете? А в 2012 г. летом помидоры на закатку на рынке я брала по 3 грн. и огурцы по 5 грн. домашние, в 2017г. огурцы уже были по 12, а по чем черешни продавались, вспоминайте, самая дорогая по 20 грн, сейчас по 60 грн. Так что сказки про то что украинские продукты не подорожали здесь не рассказывайте.
Я подтверждаю только правоту моих слов - гречка стоила 30-40-46 сегодня стоит 11 - ФАКТ ! Если через курс считать - не подорожание в 3 раза как тут писали некоторые а удешевление в 11 раз !!!
Из той же статьи :
Украина предварительно договорилась с Китаем об экспорте 20 тысяч тонн гречневой крупы, отпускная цена которой, как ожидается, будет составлять 10-11 гривен за килограмм
Где то так оно и стоило после дефицита - то есть ожидаемая или привычная цена гречки ровно столько сколько ее можно купить и сегодня при курсе 26. Ровно то о чем я и говорю. Где здесь курс 26 на 5-ом году "инфляции" ?
Дальше из той же статьи
Также в донецких магазинах капуста продается за 16 гривен за килограмм, в то время как килограмм бананов, например, стоит 15 гривен.
Бананы сегодня 22-26 грн - Бананы у нас не растут. это импорт Но даже на импорт - где здесь троекратный разрыв цен, где курс 26 , здесь даже двукратиного подьема нет !
Капуста , причем молодая - сегодня 10 грн или даже дешевле. В довоенной статье 16 грн ! Где курс 26 ?
остальные овощи имеют сезонные колебания , иногда спекули кауюто группу загоняют выше год от года, яблоки - прекрасно помнб по 20-25 до 13 года, но в целом овощи стоят практически так же как и до войны при курсе 8.
а по чем черешни продавались, вспоминайте, самая дорогая по 20 грн сейчас по 60 грн
черешню по 15-20-25 беру и сегодня чуть ли не каждый день - отличнейшую , так что не болтайте ерундой
1007qwert написав:А посмотрите на цену муки
Цену муки тоже смотрел 2013 7-9 грн/кг. сегодня АБСОЛЮТНО те же цены, иногда находилось и за 5 грн кг. Хлеб да подорожал - но это спросите у тех кто делает хлеб при той же цене на муку из которой на 80% состоит хлеб. То же самое что с молоком который у селян скупают по 3-4 грн , как и раньше а прожают по 25 при том что рядом можно купить и по 12. Вот и все "курсовое" "ценообразование".
"дорожают" продукты из за таких вот легковерных оленей , которым показали нарисованный курс, думать не умеют , и они понеслись сгребать все "подороже". Та же история с баксом - такими же оленями гонимым.
Surfer написав:Я подтверждаю только правоту моих слов - гречка стоила 30-40-46 сегодня стоит 11 - ФАКТ ! Если через курс считать - не подорожание в 3 раза как тут писали некоторые а удешевление в 11 раз !!!
Из той же статьи :
Украина предварительно договорилась с Китаем об экспорте 20 тысяч тонн гречневой крупы, отпускная цена которой, как ожидается, будет составлять 10-11 гривен за килограмм
Где то так оно и стоило после дефицита - то есть ожидаемая или привычная цена гречки ровно столько сколько ее можно купить и сегодня при курсе 26. Ровно то о чем я и говорю. Где здесь курс 26 на 5-ом году "инфляции" ?
Дальше из той же статьи
Также в донецких магазинах капуста продается за 16 гривен за килограмм, в то время как килограмм бананов, например, стоит 15 гривен.
Бананы сегодня 22-26 грн - Бананы у нас не растут. это импорт Но даже на импорт - где здесь троекратный разрыв цен, где курс 26 , здесь даже двукратиного подьема нет !
Капуста , причем молодая - сегодня 10 грн или даже дешевле. В довоенной статье 16 грн ! Где курс 26 ?
остальные овощи имеют сезонные колебания , иногда спекули кауюто группу загоняют выше год от года, яблоки - прекрасно помнб по 20-25 до 13 года, но в целом овощи стоят практически так же как и до войны при курсе 8.
а по чем черешни продавались, вспоминайте, самая дорогая по 20 грн сейчас по 60 грн
черешню по 15-20-25 беру и сегодня чуть ли не каждый день - отличнейшую , так что не болтайте ерундой
1007qwert написав:А посмотрите на цену муки
Цену муки тоже смотрел 2013 7-9 грн/кг. сегодня АБСОЛЮТНО те же цены, иногда находилось и за 5 грн кг. Хлеб да подорожал - но это спросите у тех кто делает хлеб при той же цене на муку из которой на 80% состоит хлеб. То же самое что с молоком который у селян скупают по 3-4 грн , как и раньше а прожают по 25 при том что рядом можно купить и по 12. Вот и все "курсовое" "ценообразование".
"дорожают" продукты из за таких вот легковерных оленей , которым показали нарисованный курс, думать не умеют , и они понеслись сгребать все "подороже". Та же история с баксом - такими же оленями гонимым.
Про черешню,- в Киеве по 20 грн с червяками уже течёт, в 2010 г, была по 20 грн, та что теперь по 50-60 грн., Вы такой цены не видели разве? Молоко может Вы и покупаете в своём селе по 12 грн, а в Киев его везут в магазин по цене от 20 грн.литр. Конфеты шоколадные "Белочка" от Рошена были по 100 грн.кг, а вишня в шоколаде были по 80 грн. в 2012г., сейчас они по 400 грн., и сейчас шоколадных за 200 не найдёте, а по 100 грн. из сои и пальмовое масло. Все лекарства украинские в цене удвоились- утроились, каптопрес от давления стоил 12 грн, сейчас уже под 40 грн. Если у Вас в селе всё дешёвое, так в Киеве всё стоит на много дороже.
Serg-ik написав:Молоко было по 8-стало 25 Масло было по 60-стало 180 Масло подсолнечное...яйца...гречка и т.д. и т.п...всё в 3 раза
Молоко по прежнему покупаю по 12, Яйца год назад брал по 8 как и 5 лет назад. И 5 лет назад они продавались по 16-20 как и сегодня, овощи - так же ка ки 5 лет назад , Гречка до обвала стоила 40 Сегодня 11-15 - в три раза или больше только подешевела а не подорожала, Сахар стоил 20-25 сегодня 12-15 , и так далее. Так что то не только не подорожало а и подешевело - "в три раза" и близко нет курс дутый !
Где молоко по 12, в селе что ли? При чем тут год назад, год назад-то они были по 8, а сейчас минимум 17. 5 лет назад летом яйца были по 4, а не по 16-20. Сахар 17 стоил, а не 20-25, но 4 года назад все оно стоило минимум в 2 раза дешевле чем сейчас. А морковка в Ашане стоит 48 гривен за кг!
Драг. металлов пора прикупить, доллар придуман, чтоб всех лохать время от времени, обесценивая его в разы. А тем более с Трампом, выросшим вдвое к ВВП за последние 10 лет американским гос. долгом, налоговой реформой, которая увеличит дефицит бюджета, и жутким торговым балансом. Я б бежал от доллара как от огня - это для любителей играть в казино, там тоже сперва дают выиграть.