|
|
|
В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:52
1007qwert
У вас проблема, что "Белочка" сильно в Киеве подорожала?
Поешьте черешни по 15, а лучше по 12, идите под администрацию Пеци и там двумя кучами у входа выразите свой протест! У нас не раша, теракт неизвестным взрывчатым коричневым веществом вам не припишут и в Салехард к Сенцову не отправят, пожурить и в Приусе покатать конечно могут.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 983
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 20:03
Sharpe написав:
germ, точніше, Мікіла Яновіч, перелогіньтесь.
Не сторонник "госпидара" .. а вот сторонников пэдро - пэдриков видно не вооруженным..
-
germ
-
-
- Повідомлень: 77
- З нами з: 09.05.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 20:08
Vitalych-new написав: germ написав:
Если бы не обвалили грн с 8 до 27 люди не ломанулись бы в таком количестве в гейропу... стоимость активов была бы в 10 раз выше чем сейчас.. это понятно любому кроме кучки т.н. "экспортеров", которые видели перед собой "пять копеек", которые можно легко хапнуть...вернуть курс к 8грн это был бы первый шаг навстречу людям..
а за какие шиши вернуть ?
кто заплатит за банкет ?
Вопрос простой...на него давно ответил "Куля в лоб": "Красти треба менше" ... на самом деле : "Красти не треба".
-
germ
-
-
- Повідомлень: 77
- З нами з: 09.05.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 20:16
Wow-wow-wow...Они явно накануне чего-то крепкого накрякались в компании охриненка...ну, и того потянуло на воспоминания. А с утра все за свои идеи приняли.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7683
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3164 раз.
- Подякували: 1536 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 03 лип, 2018 20:22
Zebra написав:
Пора прикупить доллара.
Кстати, да. Заказные песни накануне "осеннего обострения".
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7683
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3164 раз.
- Подякували: 1536 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 03 лип, 2018 20:28
hxbbgaf написав: Zebra написав:
Пора прикупить доллара.
Драг. металлов пора прикупить, доллар придуман, чтоб всех лохать время от времени, обесценивая его в разы. А тем более с Трампом, выросшим вдвое к ВВП за последние 10 лет американским гос. долгом, налоговой реформой, которая увеличит дефицит бюджета, и жутким торговым балансом. Я б бежал от доллара как от огня - это для любителей играть в казино, там тоже сперва дают выиграть.
Ну да, гривна - она ка-то надежней.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7683
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3164 раз.
- Подякували: 1536 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:51
rjkz написав:
Ну да, гривна - она ка-то надежней.
Об этом говорит статистика, и рейтинги. Гривна занимает сейчас первое место в центральной европе по устойчивости.
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 689
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|