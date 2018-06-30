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В Україні курс валюти міг
би зміцнитися до рівня 20...

В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:52

1007qwert
У вас проблема, что "Белочка" сильно в Киеве подорожала?
Поешьте черешни по 15, а лучше по 12, идите под администрацию Пеци и там двумя кучами у входа выразите свой протест! У нас не раша, теракт неизвестным взрывчатым коричневым веществом вам не припишут и в Салехард к Сенцову не отправят, пожурить и в Приусе покатать конечно могут. :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:03

  Sharpe написав:germ, точніше, Мікіла Яновіч, перелогіньтесь. :)

Не сторонник "госпидара" .. а вот сторонников пэдро - пэдриков видно не вооруженным..
germ
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:08

  Vitalych-new написав:
  germ написав:Если бы не обвалили грн с 8 до 27 люди не ломанулись бы в таком количестве в гейропу... стоимость активов была бы в 10 раз выше чем сейчас.. это понятно любому кроме кучки т.н. "экспортеров", которые видели перед собой "пять копеек", которые можно легко хапнуть...вернуть курс к 8грн это был бы первый шаг навстречу людям..


а за какие шиши вернуть ?
кто заплатит за банкет ?


Вопрос простой...на него давно ответил "Куля в лоб": "Красти треба менше" ... на самом деле : "Красти не треба".
germ
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:16

Wow-wow-wow...Они явно накануне чего-то крепкого накрякались в компании охриненка...ну, и того потянуло на воспоминания. А с утра все за свои идеи приняли.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:22

  Zebra написав:Пора прикупить доллара.


Кстати, да. Заказные песни накануне "осеннего обострения".
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:28

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Пора прикупить доллара.

Драг. металлов пора прикупить, доллар придуман, чтоб всех лохать время от времени, обесценивая его в разы. А тем более с Трампом, выросшим вдвое к ВВП за последние 10 лет американским гос. долгом, налоговой реформой, которая увеличит дефицит бюджета, и жутким торговым балансом. Я б бежал от доллара как от огня - это для любителей играть в казино, там тоже сперва дают выиграть.


Ну да, гривна - она ка-то надежней. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:51

  rjkz написав: Ну да, гривна - она ка-то надежней.

Об этом говорит статистика, и рейтинги. Гривна занимает сейчас первое место в центральной европе по устойчивости.
locustsucol
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