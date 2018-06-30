В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...
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1007qwert У вас проблема, что "Белочка" сильно в Киеве подорожала? Поешьте черешни по 15, а лучше по 12, идите под администрацию Пеци и там двумя кучами у входа выразите свой протест! У нас не раша, теракт неизвестным взрывчатым коричневым веществом вам не припишут и в Салехард к Сенцову не отправят, пожурить и в Приусе покатать конечно могут.
germ написав:Если бы не обвалили грн с 8 до 27 люди не ломанулись бы в таком количестве в гейропу... стоимость активов была бы в 10 раз выше чем сейчас.. это понятно любому кроме кучки т.н. "экспортеров", которые видели перед собой "пять копеек", которые можно легко хапнуть...вернуть курс к 8грн это был бы первый шаг навстречу людям..
а за какие шиши вернуть ? кто заплатит за банкет ?
Вопрос простой...на него давно ответил "Куля в лоб": "Красти треба менше" ... на самом деле : "Красти не треба".
Драг. металлов пора прикупить, доллар придуман, чтоб всех лохать время от времени, обесценивая его в разы. А тем более с Трампом, выросшим вдвое к ВВП за последние 10 лет американским гос. долгом, налоговой реформой, которая увеличит дефицит бюджета, и жутким торговым балансом. Я б бежал от доллара как от огня - это для любителей играть в казино, там тоже сперва дают выиграть.
1007qwert написав:Про черешню,- в Киеве по 20 грн с червяками уже течёт, в 2010 г, была по 20 грн, та что теперь по 50-60 грн., Вы такой цены не видели разве?
Черешню я в Киеве и по 180 видел. Но тут же словил себя на мысли что буквально пару дней назад практически такую же покупал по 17. Ни каких червяков и течи. Огромная , упругая, сочная.
Молоко может Вы и покупаете в своём селе по 12 грн, а в Киев его везут в магазин по цене от 20 грн.литр.
Это вы у себя в селе молоко покупайте , я регулярно покупаю в Киеве в районе 12. По 12 с копейками кстати там же откуда сделано фото гречки.
Конфеты шоколадные "Белочка" от Рошена были по 100 грн.кг, а вишня в шоколаде были по 80 грн. в 2012г.
Это к шоколадным бонзам - это из той же серии когда мука стоит так же как в 2013 а хлеб в разы дороже.
Вас в селе всё дешёвое, так в Киеве всё стоит на много дороже.
опять деннинг - кригер - прямо косит народ пандемически просто. Я коренной киевлянин. Цены я приводил самые что ни на есть Киевские. Кстати как бывал на наших югах - типа Одессы там цены на фрукты, например, В РАЗЫ дешевле в сравнении с киевскими. К слову о "курсе 26".
При чем тут год назад, год назад-то они были по 8, а сейчас минимум 17. 5 лет назад летом яйца были по 4, а не по 16-20.
Да при том тут что есть сезонные колебания цен и по яйцам они бывают очень сильные. Точно помню 4-5 лет назад базовая цена в районе 8 с всплесками до 20-25. А то что год назад стоили 8 говорит о том что курс на них никак не повлиял, точно так же как овощная группа картошка-морковь-буряк-капуста под конец сбора урожая - начало осени опускался до 3 и даже ниже в прошлом году тоже. Это те же цены которые были 5 лет назад. Что еще раз подтверждает - курс на них никоем образом не отражается , даже с ценами на бензин, энергоносители, воду , з.п. и прочее!
А морковка в Ашане стоит 48 гривен за кг!
Круть. вот такие особо одаренные и загоняют гривну до неприличных высот.
Так что подтверждено - цены на подавляющее большинство отечественной продукции совершенно никак не отреагировали на взлет курса - и это на 5-ом году "инфляции" !!
75stasstas75 написав:ну если цены в грн на все раза в полтора понизятся, тогда и ниже 20 может быть курс, но они то только повышаются
Понимаете тут ситуация взаимосвязаннаяч - пока будут алени, покупающие морковку по 48грн или молоко по 25 - они не понизятся. Почему все это я и пишу в надцатый раз. Потому что такие "одаренные олени" и разгоняют цены, а уже за ними растет курс. Потому что тот кто настриг лохов па48 идет "фиксировать прибыля" в зеленый ПА26 когда ему красная цена в НАМНОГО ниже. Потому что не случаянно гривна считается САМОЙ недооцененной валютой мира и по индексу БигМака она оценивается в 8,9 грн за доллар.
Можно сколько угодно ржать над ним. Я сам когда то честно ржал , когда впервые увидел. Но с добрую дюжину приведенных выше цифр и анализ рынка, цен на отечествунную продукцию показывает что не живет рынок по 26. по 8,9 указынные The Economist - это куда ближе к реальности. Где же те 26, нарисованные на обменника ?
Они в зарплатах и премиях нафтогаза. Ведь ловко придумано заменить цены на газ собственной добычи - красная цена которому 100 баксов - европейской ценой в три раза дороже, да еще натянуть это все на красивый рурс вместо 8 - 26 например. И есть откуда платить себе миллионные з.п. и премии - из на секундочку - еще неполученных от газпрома денег. А премии то частично уже выданы. Откуда - из нашего с вами кармана и заоблачного курса 26. Я уже молчу про сам факт премий которых в принципе не должно было быть в таких масштабах - это чистая коррупция.
Они в офшорах главного офшоренко , вытянутые из карманов "белочкой"
Они в платежках ахметовых , григоришиных и прочих за улуги от которых в большинстве случаев ты отказаться не можешь.
И даже у тех кто продает лохам-зайцам морковку па48 или молоко па25
И в конечном счете в кармане у путина, вытянутые из карманов украинцев основными партнерами газпрома - нафтогаза с миллионными з.п., и компаниями - бензоколонками, и прочими.
Почему с/х продукция, несмотря на выросшие цены на топливо , воду, коммунальные, мин. ЗП практически не изменились в цене. Потому что здесь работает рынок. Ну не видит этот рынок в упор курса 26, он рисованный, не продадут они свою продукцию по цене умноженной на три. А монополисты - от ахметовых до рошенов с нафтогазами - видят - потому что сами его рисуют и через монопольные структуры продают нам всем посредством то ли белочек то ли цен на газ и воду с отоплением в платежках.