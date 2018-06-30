В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...

Додано: Вів 03 лип, 2018 23:42

warlamp написав: Если бы гривна укрепилась до 12-14/$1, то стало бы в два раза легче отдавать долги, снизились бы цены на ком.услуги и выросла покупательная способность населения, вырос ВПП в долларовом эквиваленте, Украина поднялась бы в рейтингах, глядишь и Крым задумался бы , где теперь "попе теплее". Если бы гривна укрепилась до 12-14/$1, то стало бы в два раза легче отдавать долги, снизились бы цены на ком.услуги и выросла покупательная способность населения, вырос ВПП в долларовом эквиваленте, Украина поднялась бы в рейтингах, глядишь и Крым задумался бы , где теперь "попе теплее".

Bloomberg назвал рубль самой слабой валютой на постсоветском пространстве



Российский рубль за первое полугодие продемонстрировал самое сильное падение по отношению к доллару среди всех национальных валют на постсоветстком пространстве, подешевев сразу на 8%. Об этом сегодня пишет Bloomberg.



Издание отмечает, что наибольший рост продемонстрировала украинская гривна (выросла на 6,7%), укрепились также грузинский лари (на 6%), молдавский лей (1,57%), киргизский сом (1,45%) и армянский драм (0,32%).



Основными причинами такого расклада Bloomberg называет американские санкции, в результате которых некоторые иностранные инвесторы переключаются на другие страны постсоветского пространства, и ужесточение монетарной политики ФРС.



Я тоже когда то об этом писал. Были у меня такие романтические фантазии. Для меня было очевидно что гривну уронили намерянно. Кому и зачем это было нужно - много можно фантазировать. Но действительно с этого года идут максимальные выплаты по долгам. Как могло бы быть если верить в добрую волю правителей. 2014 год - пустая казна, обворованные ЗВР. Денег нет. Импорт все больше давит на торговое сальдо. начинаются прыжки курса на панике , разговорах о войне и т.д. Для бизнеса прыгающий курс куда более опасен чем пусть даже самый высокий. Что делать ? Задираем курс до неприличных высот. Чем снижаем импорт, давление на гривну. Убирааем курсовую нестабильность. желающих купить валюту ПА30 на порядки меньше чем ПА8-10-13. Аккумулируем гривневую массу , аленях, несущих , на газе па 7-10К и т.п. Поскольку как говорится лох не мамонт - не вымрет и есть те кто скупает морковку ПА48 как и зеленый ПА30 - вручаем им флаг двигателя экономики в трудный час. К моменту пиков выплаты долгов курс укрепляют. И откупают для выплат из накопленной массы но уже не по 26-30 а нпример ПА10-12 - и лохи стрижены и овцы целы и кредиты выплачены. И действительно , мы видим реально откатившийся курс с 29 до 26 и даже временами до 25 с копейками, при чем такой тренд уже более чем пол года. Конечно этого мало , но если все таки такой план где то был - то при более серьезном укреплении гривны , выплату долгов никто бы и не заметил - это прошло бы тихо и красиво. План мог был бы быть действительно вполне красивым решением долговой проблеммы.Но поскольку веры к "начальству" все меньше, идут позорные премии нафтогазам, по сути иначе чем мародерством не назовешь, серьезного укрепления нет - а выплаты уже на носу, придется заботиться обо всем самим там где это возможно.И кстати в очередное подтверждении вышесказанного :