В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...
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warlamp написав:Если бы гривна укрепилась до 12-14/$1, то стало бы в два раза легче отдавать долги, снизились бы цены на ком.услуги и выросла покупательная способность населения, вырос ВПП в долларовом эквиваленте, Украина поднялась бы в рейтингах, глядишь и Крым задумался бы , где теперь "попе теплее".
Я тоже когда то об этом писал. Были у меня такие романтические фантазии. Для меня было очевидно что гривну уронили намерянно. Кому и зачем это было нужно - много можно фантазировать. Но действительно с этого года идут максимальные выплаты по долгам. Как могло бы быть если верить в добрую волю правителей. 2014 год - пустая казна, обворованные ЗВР. Денег нет. Импорт все больше давит на торговое сальдо. начинаются прыжки курса на панике , разговорах о войне и т.д. Для бизнеса прыгающий курс куда более опасен чем пусть даже самый высокий. Что делать ? Задираем курс до неприличных высот. Чем снижаем импорт, давление на гривну. Убирааем курсовую нестабильность. желающих купить валюту ПА30 на порядки меньше чем ПА8-10-13. Аккумулируем гривневую массу , аленях, несущих , на газе па 7-10К и т.п. Поскольку как говорится лох не мамонт - не вымрет и есть те кто скупает морковку ПА48 как и зеленый ПА30 - вручаем им флаг двигателя экономики в трудный час. К моменту пиков выплаты долгов курс укрепляют. И откупают для выплат из накопленной массы но уже не по 26-30 а нпример ПА10-12 - и лохи стрижены и овцы целы и кредиты выплачены. И действительно , мы видим реально откатившийся курс с 29 до 26 и даже временами до 25 с копейками, при чем такой тренд уже более чем пол года. Конечно этого мало , но если все таки такой план где то был - то при более серьезном укреплении гривны , выплату долгов никто бы и не заметил - это прошло бы тихо и красиво. План мог был бы быть действительно вполне красивым решением долговой проблеммы. Но поскольку веры к "начальству" все меньше, идут позорные премии нафтогазам, по сути иначе чем мародерством не назовешь, серьезного укрепления нет - а выплаты уже на носу, придется заботиться обо всем самим там где это возможно.
И кстати в очередное подтверждении вышесказанного :
На пост советском пространстве гривна признана самой сильной валютой, показавшей самый сильный рост.
Bloomberg назвал рубль самой слабой валютой на постсоветском пространстве
Российский рубль за первое полугодие продемонстрировал самое сильное падение по отношению к доллару среди всех национальных валют на постсоветстком пространстве, подешевев сразу на 8%. Об этом сегодня пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что наибольший рост продемонстрировала украинская гривна (выросла на 6,7%), укрепились также грузинский лари (на 6%), молдавский лей (1,57%), киргизский сом (1,45%) и армянский драм (0,32%).
Основными причинами такого расклада Bloomberg называет американские санкции, в результате которых некоторые иностранные инвесторы переключаются на другие страны постсоветского пространства, и ужесточение монетарной политики ФРС.
Национальный банк Украины разработал стратегию на случай неполучения очередного транша от Международного валютного фонда и падения мировых цен на металл. В частности, к концу следующего года при негативном прогнозе курс доллара может достичь 39,4 грн.
Surfer Даже не знаю где Вы так умудряетесь тариться подешевке (может у "своих" людей), но по ценам в магазинах/рынках и так все потребители видят что все подорожало, от овощей-фруктов, хлеба, мяса, ...., шоколадок до обычных батареек, лампочек и т.д и т.п. - пусть в среднем и не в три (и может пока даже и не в два раза) по сравнению с докризисом, но подорожало.
Alex2007 написав:Surfer Даже не знаю где Вы так умудряетесь тариться подешевке (может у "своих" людей), но по ценам в магазинах/рынках и так все потребители видят что все подорожало, от овощей-фруктов, хлеба, мяса, ...., шоколадок до обычных батареек, лампочек и т.д и т.п. - пусть в среднем и не в три (и может пока даже и не в два раза) по сравнению с докризисом, но подорожало.
Парень явно где-то в буфете ВР подъедается. У него от этого сладкого хрючила идет сплошная перемога на всех направлениях)))