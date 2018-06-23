В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...
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warlamp написав:Если бы гривна укрепилась до 12-14/$1, то стало бы в два раза легче отдавать долги, снизились бы цены на ком.услуги и выросла покупательная способность населения, вырос ВПП в долларовом эквиваленте, Украина поднялась бы в рейтингах, глядишь и Крым задумался бы , где теперь "попе теплее".
Я тоже когда то об этом писал. Были у меня такие романтические фантазии. Для меня было очевидно что гривну уронили намерянно. Кому и зачем это было нужно - много можно фантазировать. Но действительно с этого года идут максимальные выплаты по долгам. Как могло бы быть если верить в добрую волю правителей. 2014 год - пустая казна, обворованные ЗВР. Денег нет. Импорт все больше давит на торговое сальдо. начинаются прыжки курса на панике , разговорах о войне и т.д. Для бизнеса прыгающий курс куда более опасен чем пусть даже самый высокий. Что делать ? Задираем курс до неприличных высот. Чем снижаем импорт, давление на гривну. Убирааем курсовую нестабильность. желающих купить валюту ПА30 на порядки меньше чем ПА8-10-13. Аккумулируем гривневую массу , аленях, несущих , на газе па 7-10К и т.п. Поскольку как говорится лох не мамонт - не вымрет и есть те кто скупает морковку ПА48 как и зеленый ПА30 - вручаем им флаг двигателя экономики в трудный час. К моменту пиков выплаты долгов курс укрепляют. И откупают для выплат из накопленной массы но уже не по 26-30 а нпример ПА10-12 - и лохи стрижены и овцы целы и кредиты выплачены. И действительно , мы видим реально откатившийся курс с 29 до 26 и даже временами до 25 с копейками, при чем такой тренд уже более чем пол года. Конечно этого мало , но если все таки такой план где то был - то при более серьезном укреплении гривны , выплату долгов никто бы и не заметил - это прошло бы тихо и красиво. План мог был бы быть действительно вполне красивым решением долговой проблеммы. Но поскольку веры к "начальству" все меньше, идут позорные премии нафтогазам, по сути иначе чем мародерством не назовешь, серьезного укрепления нет - а выплаты уже на носу, придется заботиться обо всем самим там где это возможно.
И кстати в очередное подтверждении вышесказанного :
На пост советском пространстве гривна признана самой сильной валютой, показавшей самый сильный рост.
Bloomberg назвал рубль самой слабой валютой на постсоветском пространстве
Российский рубль за первое полугодие продемонстрировал самое сильное падение по отношению к доллару среди всех национальных валют на постсоветстком пространстве, подешевев сразу на 8%. Об этом сегодня пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что наибольший рост продемонстрировала украинская гривна (выросла на 6,7%), укрепились также грузинский лари (на 6%), молдавский лей (1,57%), киргизский сом (1,45%) и армянский драм (0,32%).
Основными причинами такого расклада Bloomberg называет американские санкции, в результате которых некоторые иностранные инвесторы переключаются на другие страны постсоветского пространства, и ужесточение монетарной политики ФРС.
Национальный банк Украины разработал стратегию на случай неполучения очередного транша от Международного валютного фонда и падения мировых цен на металл. В частности, к концу следующего года при негативном прогнозе курс доллара может достичь 39,4 грн.
Surfer Даже не знаю где Вы так умудряетесь тариться подешевке (может у "своих" людей), но по ценам в магазинах/рынках и так все потребители видят что все подорожало, от овощей-фруктов, хлеба, мяса, ...., шоколадок до обычных батареек, лампочек и т.д и т.п. - пусть в среднем и не в три (и может пока даже и не в два раза) по сравнению с докризисом, но подорожало.
Surfer Скажите,гречка белая, необжаренная которая сейчас продаётся по 40 гнр.кг в 15 году тоже так стоила, а не по 18 грн, а пшено по 18 грн за кг, не стоило 6 грн. ещё пару лет назад? Наверное Вы работаете у Гройсмана и прожиточный минимум на 1700 грн ему посчитали по своим ценам, сходите в Экомаркет и посмотрите, там молоко за 12 грн. есть только поллитра. Бутылка молока 900 гр. 3,5% жирн. уже больше 25 грн. и такая цена во всех магазинах, цена зимой была даже меньше. Молоко дают детям, а пенсионеры вообще мало его употребляют, а кефир и ряженка уже бутылка по 30, может они в 2013г. тоже так стоили? Даже бабки из сёл везут в Киев молоко и продают у электрички по 20 грн литр, вы сфотографировали гречку, давайте ещё фото молока за 12 грн.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
В прошлые годы проскакивала аналогичная ситуация по закупочным в 4-6 грн. от 25 им при такой закупке не слипнется ?
Да это акция. смотрим на первоначальную цену - 25,09. То есть подьем даже не от себестоимости 150%. Именно то о чем я и говорил.
вы писали :
там молоко за 12 грн. есть только поллитра
То есть вы влошились в 12 за поллитра а оказывается литр можно взять за 9.99. Айяйяйяйяй.
Еще ? Пожалуйста - другие торговые марки :
здесь "стартовые" цены уже 15-16 грн и таких предложений море. Я не знаю каким лохом надо быть чтобы видеть молоко лишь по 25. Наверное вы плохая хозяйка как и предыдущая выступавшая "селянка" с претензией. Но сейчас не об этом.
разрыв в ценах 15 - 25 вам ни о чем не говорит ? а 9.99 - 25 - За то же самое отечественное молоко ? Странно а должно было бы говорить.
Даже не знаю где Вы так умудряетесь тариться подешевке (может у "своих" людей), но по ценам в магазинах/рынках и так все потребители видят что все подорожало
А у меня персональный абонемент в местную "березку", да ? Только где она у нас не подскажете ? "все видят что все подорожало" - это не потребители это бараны !
Тут один такой же клялся что гречка в три раза "подорожала", пока я не показал реальную цену которая оказалась в 11 Раз ДЕШЕВЛЕ довоенных , пусть дефицитных, или тот же бездефицитный довоенный уровень вровень с сегодняшним. Другие бараны уверяют что молока ниже 25 нет, пожалуйста - 10-11 - реальные цены взятые буквально на днях.
Не нравятся акционные цены - тоже пожалуйста, регулярная цена :
натуральное вполне приличное молоко никаких пальмовых масел.
обращу внимание - на ценнике указана дата 28,04 - то есть минимум 2 месяца молоко продавалось по этой цене , что ни один из отписавшихся адвентистов курса 26 ни разу не видел в крупнейшей торговой сети ? "все подорожало в 3 раза" - ну не бараны ли ? Кстати - до 28,04 такой цены не было , это молоко стоило 10 с копейками ну очень долго.
Цены взяты из крупных торговых сетей, никаких "лавочек", "березок" "по блату" из подприлавков "для своих" и т.д., г. Киев - а мы знаем в Киеве одни из самых высоких цен по стране. При чем когда мне нужно было - я находил аналогичные предложения в БОЛЬШИНСТВЕ крупных торговых сетей. С ценами на фрукты, овощи на рынках - та же история. На большинстве рынков ситуация более менее схожая.
А почему такой размах цен например на молоко ? Потому что баранам сказали - курс 26 или 30 - они поверили и побежали сгребать ПА26. И они не видят аналогичных цен рядом на полке па10, как же может быть ПА10 если "вседорожает" ? Они не смотрят рядом например на овощи , которые практически не изменились в цене с 13 года. А анализировать они тем более не могут. Чем производство молока затратнее с/х продукции которую надо вспахать , посеять , полить , удобрить, защитить от вредителей, полить, собрать , сохранить. И это все на тех же зарплатах , не меньшей механизации, плюс химия, энергоносителях, курсах ?
Выше была ссылка на статью с ценой молодой капусты 11 года в 15 грн. На всяких случай для наглядности взял цену сегодня :
ай яй яй ...
Так вот такая же ситуация практически по всем отечественным продуктам. 80-90% моей продуктовой корзины почти не изменилась в стоимости с 2013 года. Как и почему "все подорожало в три раза и больше" у баранов - приведены конкретные и вполне наглядные примеры, как это работает - когда они тут тельняшки рвали а оказывается в действительности все немного по другому. Фактически я могу сказать что в отечественной продуктовой корзине куса 26 нет в помине. Для особо "одаренных" может быть и есть , а так вообще нет. Реальный "курс" на отечественную продукцию если не 8 , то 9-10 о которой писал Економист - вполне, двумя руками за , никаких 26 ! Кто то верит в 26 - их стригут по 26, я не верю поэтому живу по 8-10 - при чем на 5 году "обвала" - доказано, вот такой вот трансферинг.
Для крайне невнимательных и недалеких писак которые приписывают мне "команду гройсмана" и подобное - уже здесь писал - первые кто ответственен за обвал гривны - нынешнее правительство. Безусловно команда профессионалов , ограбившая страну виновата не меньше , но сами банкиры писали что ситуацию можно и нужно было удержать. С другой стороны такая свистопляска в ценах указывает что ситуация не финализирована и значительная коррекция по прежнему возможна.
Кстати говоря буквально сегодня у Бацман было интервью Дония , который говорил об умышленной политике обнищания населения которое выгодно большинству правителей. Нищими удобней управлять , получать нужный результат на выборах. Как кстати и к желанию побыстрому снять мораторий на продажу земли - у нищих скупать выгодней. Европейские цены на газ при отечественой добыче и миллионных премиях себе в добавок. Можете послушать. Весьма вписывается во всю эту картину с весьма странным "оторванным" курсом.
Здесь правильно писали :
ну если цены в грн на все раза в полтора понизятся, тогда и ниже 20 может быть курс, но они то только повышаются
В повышении цен виноваты конечно барыги но и бараны которые позволяют им себя стричь. По крайней мере подобная продуктовая регуляция цен - это не односторонняя дорога. И покупатель абсолютно может влиять на цены как говорится рублем. Только для этого надо не быть бараном.
И речь здесь не о ценах на картошку-капусту - это только индикаторы , речь о более глобальных вещах.
Возвращаясь к случаянно найденной статье о закупках молока
"Молоко уже по 3,5 грн. Обещают по 2,7 грн, а там – и по две", – возмущается местный житель Виктор Билашенко.
Если действительно закупка с 6 опускается до 3,5 и еще ниже - и это достаточно свежие данные энчит рынок работает - баранов , гребущих ПА25 к счастью все меньше, и "акций" с низкими ценами все больше - есть шанс что и здесь цена опустится к уровню остальной украинской продукции. А подобные вещи в целом в свою очередь должны привести к более глобальной коррекции рынка. И на курс в том числе.
Так что поведение потребительских цен как и курс в руках потребителей тоже - просто не надо быть баранами.