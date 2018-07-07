В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...

Додано: П'ят 06 лип, 2018 00:52

nittochca написав: Даже бабки из сёл везут в Киев молоко и продают у электрички по 20 грн литр, вы сфотографировали гречку, давайте ещё фото молока за 12 грн. Даже бабки из сёл везут в Киев молоко и продают у электрички по 20 грн литр, вы сфотографировали гречку, давайте ещё фото молока за 12 грн.





"Молоко уже по 3,5 грн. Обещают по 2,7 грн, а там – и по две", – возмущается местный житель Виктор Билашенко.

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 36957.html

Крестьяне заблокировали молоковозы в Сумской области. Фермеры отказываются сдавать молоко, потому что цену на него снизили с 6 грн в 2018 года начале года до 3,5 грн с половиной

там молоко за 12 грн. есть только поллитра

Даже не знаю где Вы так умудряетесь тариться подешевке (может у "своих" людей), но по ценам в магазинах/рынках и так все потребители видят что все подорожало

ну если цены в грн на все раза в полтора понизятся, тогда и ниже 20 может быть курс, но они то только повышаются

"Молоко уже по 3,5 грн. Обещают по 2,7 грн, а там – и по две", – возмущается местный житель Виктор Билашенко.

"Даже бабки" , говорите. А по 9.99 в обычном супермаркете нннада ?Вы думаете они продают ниже себестоимости ? А я думаю нет , даже не по себестоимости - наверняка выше с какой то прибылью и вот почему :В прошлые годы проскакивала аналогичная ситуация по закупочным в 4-6 грн. от 25 им при такой закупке не слипнется ?Да это акция. смотрим на первоначальную цену - 25,09. То есть подьем даже не от себестоимости 150%. Именно то о чем я и говорил.вы писали :То есть вы влошились в 12 за поллитра а оказывается литр можно взять за 9.99. Айяйяйяйяй.Еще ? Пожалуйста - другие торговые марки :здесь "стартовые" цены уже 15-16 грн и таких предложений море. Я не знаю каким лохом надо быть чтобы видеть молоко лишь по 25. Наверное вы плохая хозяйка как и предыдущая выступавшая "селянка" с претензией. Но сейчас не об этом.разрыв в ценах 15 - 25 вам ни о чем не говорит ? а 9.99 - 25 - За то же самое отечественное молоко ? Странно а должно было бы говорить.А у меня персональный абонемент в местную "березку", да ? Только где она у нас не подскажете ? "все видят что все подорожало" - это не потребители это бараны !Тут один такой же клялся что гречка в три раза "подорожала", пока я не показал реальную цену которая оказалась в 11 Раз ДЕШЕВЛЕ довоенных , пусть дефицитных, или тот же бездефицитный довоенный уровень вровень с сегодняшним. Другие бараны уверяют что молока ниже 25 нет, пожалуйста - 10-11 - реальные цены взятые буквально на днях.Не нравятся акционные цены - тоже пожалуйста, регулярная цена :натуральное вполне приличное молоко никаких пальмовых масел.обращу внимание - на ценнике указана дата 28,04 - то есть минимум 2 месяца молоко продавалось по этой цене , что ни один из отписавшихся адвентистов курса 26 ни разу не видел в крупнейшей торговой сети ? "все подорожало в 3 раза" - ну не бараны ли ? Кстати - до 28,04 такой цены не было , это молоко стоило 10 с копейками ну очень долго.Цены взяты из крупных торговых сетей, никаких "лавочек", "березок" "по блату" из подприлавков "для своих" и т.д., г. Киев - а мы знаем в Киеве одни из самых высоких цен по стране. При чем когда мне нужно было - я находил аналогичные предложения в БОЛЬШИНСТВЕ крупных торговых сетей. С ценами на фрукты, овощи на рынках - та же история. На большинстве рынков ситуация более менее схожая.А почему такой размах цен например на молоко ? Потому что баранам сказали - курс 26 или 30 - они поверили и побежали сгребать ПА26. И они не видят аналогичных цен рядом на полке па10, как же может быть ПА10 если "вседорожает" ? Они не смотрят рядом например на овощи , которые практически не изменились в цене с 13 года. А анализировать они тем более не могут. Чем производство молока затратнее с/х продукции которую надо вспахать , посеять , полить , удобрить, защитить от вредителей, полить, собрать , сохранить. И это все на тех же зарплатах , не меньшей механизации, плюс химия, энергоносителях, курсах ?Выше была ссылка на статью с ценой молодой капусты 11 года в 15 грн. На всяких случай для наглядности взял цену сегодня :ай яй яй ...Так вот такая же ситуация практически по всем отечественным продуктам. 80-90% моей продуктовой корзины почти не изменилась в стоимости с 2013 года. Как и почему "все подорожало в три раза и больше" у баранов - приведены конкретные и вполне наглядные примеры, как это работает - когда они тут тельняшки рвали а оказывается в действительности все немного по другому. Фактически я могу сказать что в отечественной продуктовой корзине куса 26 нет в помине. Для особо "одаренных" может быть и есть , а так вообще нет. Реальный "курс" на отечественную продукцию если не 8 , то 9-10 о которой писал Економист - вполне, двумя руками за , никаких 26 ! Кто то верит в 26 - их стригут по 26, я не верю поэтому живу по 8-10 - при чем на 5 году "обвала" - доказано, вот такой вот трансферинг.Для крайне невнимательных и недалеких писак которые приписывают мне "команду гройсмана" и подобное - уже здесь писал - первые кто ответственен за обвал гривны - нынешнее правительство. Безусловно команда профессионалов , ограбившая страну виновата не меньше , но сами банкиры писали что ситуацию можно и нужно было удержать. С другой стороны такая свистопляска в ценах указывает что ситуация не финализирована и значительная коррекция по прежнему возможна.Кстати говоря буквально сегодня у Бацман было интервью Дония , который говорил об умышленной политике обнищания населения которое выгодно большинству правителей. Нищими удобней управлять , получать нужный результат на выборах. Как кстати и к желанию побыстрому снять мораторий на продажу земли - у нищих скупать выгодней. Европейские цены на газ при отечественой добыче и миллионных премиях себе в добавок. Можете послушать. Весьма вписывается во всю эту картину с весьма странным "оторванным" курсом.Здесь правильно писали :В повышении цен виноваты конечно барыги но и бараны которые позволяют им себя стричь. По крайней мере подобная продуктовая регуляция цен - это не односторонняя дорога. И покупатель абсолютно может влиять на цены как говорится рублем. Только для этого надо не быть бараном.И речь здесь не о ценах на картошку-капусту - это только индикаторы , речь о более глобальных вещах.Возвращаясь к случаянно найденной статье о закупках молокаЕсли действительно закупка с 6 опускается до 3,5 и еще ниже - и это достаточно свежие данные энчит рынок работает - баранов , гребущих ПА25 к счастью все меньше, и "акций" с низкими ценами все больше - есть шанс что и здесь цена опустится к уровню остальной украинской продукции. А подобные вещи в целом в свою очередь должны привести к более глобальной коррекции рынка. И на курс в том числе.Так что поведение потребительских цен как и курс в руках потребителей тоже - просто не надо быть баранами.