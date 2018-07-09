В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...

Додано: Сер 11 лип, 2018 00:10

Sommer написав: yanyura написав: Так, в минувшем году, по данным ассоциации поставщиков розничных сетей, [b]продуктовые цены выросли на 17,7%. Так,, по данным ассоциации поставщиков розничных сетей, [b]продуктовые цены выросли на 17,7%.

Surfer,речку по 46, в Киеве не видела, если Вы нашли у спекулянта дорогую, не значит что такая цена была везде, в Киеве она была по 28 развесная и по 34 грн. в упаковке на пике роста, кстати в упаковке и сейчас есть гречка по 20-30 грн.кг в магазинах, а почему белая гречка подорожала в 2 раза, она же не импортная? Обычно люди продукты первой необходимости покупают в магазинах вблизи от дома, работы, у нас рядом только Форы и АТБ. К цене 2013 года вернулась только гречка наразвес, наверно много насеяли, другие же продукты все подорожали: хлеб житний, творог, сметана, кефир, мёд, мясо, фрукты и т.д. - за эти годы в цене удвоились как минимум. Пенсионеры, старики, которых в моём доме много, покупают продукты в магазине поближе к дому, у них нет интернета мониторить все акции и скидки по супермаркетам и нет здоровья тягать сумки с продуктами в переполненном транспорте. Вы счастливчик если у Вас Ашан близко, бываю там очень редко, ехать далеко, хотя я там тоже видела кефир со скидкой 50%, чуть не купила, а когда посмотрела на дату выпуска, положила обратно, у них такая практика - когда истекает дата реализации устраивать акции и не только на молоко. Форы, АТБ тоже регулярно делают уценку на товар в последний день реализации на 30%, их тогда разбирают быстрее, а вот на Западе такие продукты вообще бесплатно раздают, у нас такое не практикуется, бизнесмены и на малообеспеченных людях должны заработать. А то что продукты все подорожали и очень заметно, не замечаете только Вы, Surfer , как-то странно, правда?