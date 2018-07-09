RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні курс валюти міг
би зміцнитися до рівня 20...

В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:57

  yanyura написав:Так, в минувшем году, по данным ассоциации поставщиков розничных сетей, [b]продуктовые цены выросли на 17,7%.

[/quote]

Как эти 17.7% надо превратить в "три раза"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2277
З нами з: 07.04.17
Подякував: 179 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 00:10

  Sommer написав:
  yanyura написав:Так, в минувшем году, по данным ассоциации поставщиков розничных сетей, [b]продуктовые цены выросли на 17,7%.



Surfer,речку по 46, в Киеве не видела, если Вы нашли у спекулянта дорогую, не значит что такая цена была везде, в Киеве она была по 28 развесная и по 34 грн. в упаковке на пике роста, кстати в упаковке и сейчас есть гречка по 20-30 грн.кг в магазинах, а почему белая гречка подорожала в 2 раза, она же не импортная? Обычно люди продукты первой необходимости покупают в магазинах вблизи от дома, работы, у нас рядом только Форы и АТБ. К цене 2013 года вернулась только гречка наразвес, наверно много насеяли, другие же продукты все подорожали: хлеб житний, творог, сметана, кефир, мёд, мясо, фрукты и т.д. - за эти годы в цене удвоились как минимум. Пенсионеры, старики, которых в моём доме много, покупают продукты в магазине поближе к дому, у них нет интернета мониторить все акции и скидки по супермаркетам и нет здоровья тягать сумки с продуктами в переполненном транспорте. Вы счастливчик если у Вас Ашан близко, бываю там очень редко, ехать далеко, хотя я там тоже видела кефир со скидкой 50%, чуть не купила, а когда посмотрела на дату выпуска, положила обратно, у них такая практика - когда истекает дата реализации устраивать акции и не только на молоко. Форы, АТБ тоже регулярно делают уценку на товар в последний день реализации на 30%, их тогда разбирают быстрее, а вот на Западе такие продукты вообще бесплатно раздают, у нас такое не практикуется, бизнесмены и на малообеспеченных людях должны заработать. А то что продукты все подорожали и очень заметно, не замечаете только Вы, Surfer , как-то странно, правда?
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 512
З нами з: 24.11.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 53 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні створили новий протитанковий гранатомет (відео)
R2 » Пон 09 лип, 2018 12:07
3 282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 23:29
olko
H&M оголосив дату відкриття першого магазину в Україні
R2 » Вів 10 лип, 2018 18:26
5 129
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 21:58
Faceless
В Україні створюють вертолітну поліцію
R2 » Вів 10 лип, 2018 12:25
5 234
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 21:56
Pegasmaster

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.