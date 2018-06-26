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З 1 вересня дороги по євростандарту: чого варто очікувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лип, 2018 08:44
vinni-puh написав:
Сьогодні повернувся із Вроцлава, смуги реально вужчі чим у нас, усі їдуть акуратно, ніхто не їздить між рядами щоб когось обігнати. На доволі вузьких вулицях є і трамвайна колія, і велодоріжка і торуар. Швидкості дійсно менші, але заторів майже нема.
Ну так во Вроцлаве населения 630 000 человек, а в Киеве больше 3 млн. Ясен пень, что там нет пробок.
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vetka
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Додано: Сер 04 лип, 2018 09:12
vetka написав: vinni-puh написав:
Сьогодні повернувся із Вроцлава, смуги реально вужчі чим у нас, усі їдуть акуратно, ніхто не їздить між рядами щоб когось обігнати. На доволі вузьких вулицях є і трамвайна колія, і велодоріжка і торуар. Швидкості дійсно менші, але заторів майже нема.
Ну так во Вроцлаве населения 630 000 человек, а в Киеве больше 3 млн. Ясен пень, что там нет пробок.
Там наверное и парковки нормальные имеются.
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Ratatui
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Додано: Сер 04 лип, 2018 09:13
Ratatui написав: vetka написав: vinni-puh написав:
Сьогодні повернувся із Вроцлава, смуги реально вужчі чим у нас, усі їдуть акуратно, ніхто не їздить між рядами щоб когось обігнати. На доволі вузьких вулицях є і трамвайна колія, і велодоріжка і торуар. Швидкості дійсно менші, але заторів майже нема.
Ну так во Вроцлаве населения 630 000 человек, а в Киеве больше 3 млн. Ясен пень, что там нет пробок.
Там наверное и парковки нормальные имеются.
Наверное
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vetka
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Додано: Сер 04 лип, 2018 09:15
с евроепейскими малолитражками может им и хватает ширины. велосипедистам помоему никто не мешает ездить по дороге зачем дорожки
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azon
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