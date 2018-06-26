З 1 вересня дороги по євростандарту: чого варто очікувати

Ну так во Вроцлаве населения 630 000 человек, а в Киеве больше 3 млн. Ясен пень, что там нет пробок.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 08:44
Ну так во Вроцлаве населения 630 000 человек, а в Киеве больше 3 млн. Ясен пень, что там нет пробок.
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:12
Там наверное и парковки нормальные имеются.
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:13
Наверное
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:15
с евроепейскими малолитражками может им и хватает ширины. велосипедистам помоему никто не мешает ездить по дороге зачем дорожки
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:40
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:43
Улица Михайла Драгоманова в Киеве на Позняках уже наверное по этому стандарту.
Приглашаю всех посмотреть.
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:49
Кстати, таки да в Европе в городах полосы очень узкие, а 2 полосы в одну сторону это уже широкая дорога считается. Много места отдано велосипедам и пешеходам.
Но у нас же 90% не сядет на велик, лучше на мивину перейдут, чтобы оплатить авто и будут газевагены в пробки гонять.
Прокремлевский тролль.
Додано: Сер 04 лип, 2018 12:03
Адийёёоот! А если еще убрать оставшийся асфальт, то скорость будет еще меньше! А если еще поставить противотанковые ежи, то вообще можно не париться.
Додано: Сер 04 лип, 2018 12:17
Re: З 1 вересня дороги по євростандарту: чого варто очікуват
Машинки у европейтсев стоят во дворах и на окраинных парковках, ездить ДОРОГО, парковаться в центре ДОРОГО. Ездят по центру общественным транспортом и при любой возможности - велосипедами. У нас же народу кучу машин впихнули, а дороги под них не построили. А сейчас еще и сузят - вот это ход ! То же, кстати, и с бетоном - куча новостроев без школ, садиков и другой инфраструктуры вокруг, разве что магазины и коммерция. Всё для того, чтобы мучались, детей в школу возили в другой район. Не слишком похоже на Европу.
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