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"Діра" в держбюджеті перевищила
14 млрд — Казначейство

"Діра" в держбюджеті перевищила 14 млрд — Казначейство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:08

"Діра" в держбюджеті перевищила 14 млрд — Казначейство

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна казначейська служба.

Дивися повний текст "Діра" в держбюджеті перевищила 14 млрд — Казначейство.
R2
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..по 500..700 ойро с 1млн нелегально завезенных "евроблях" - вот и сведете бюджнт с профицитом!...
maestro71
 
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Это Янукович все деньги на камазах вывез!
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:55

  Вкладчик1234 написав:Это Янукович все деньги на камазах вывез!

До сих пор еще вывозит.
Eidos
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:38

Вывозитттт и Фирташ и остальная братия ....
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:24

Значит будут грабить :) Но преподнесут опять красиво ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:34

  Вкладчик1234 написав:Это Янукович все деньги на камазах вывез!


это чито смяшно наверно?
:roll:
Ох как смяшно то, a можа ащо пошутить?


Это все коммунисты на золото партии отправили!

Это Сталин лично расстрелял миллиард а потом в компот вам нассал!

Это в голодомор съели!

Это Царь-Батюшка наверно лично вывез!



Смяшно?!! :twisted:
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:23

  Kripo написав:
  Вкладчик1234 написав:Это Янукович все деньги на камазах вывез!


это чито смяшно наверно?
:roll:
Ох как смяшно то, a можа ащо пошутить?


Это все коммунисты на золото партии отправили!

Это Сталин лично расстрелял миллиард а потом в компот вам нассал!

Это в голодомор съели!

Это Царь-Батюшка наверно лично вывез!



Смяшно?!! :twisted:

У Вас или с чувством юмора проблемы, или с распознанием сарказма.
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:09

  Imp написав:
  Kripo написав:
  Вкладчик1234 написав:Это Янукович все деньги на камазах вывез!


это чито смяшно наверно?
:roll:
Ох как смяшно то, a можа ащо пошутить?


Это все коммунисты на золото партии отправили!

Это Сталин лично расстрелял миллиард а потом в компот вам нассал!

Это в голодомор съели!

Это Царь-Батюшка наверно лично вывез!



Смяшно?!! :twisted:


У Вас или с чувством юмора проблемы, или с распознанием сарказма.


:roll:

У вас на гнильцу чувства нет, такой вот гнилой "сарказм" и как бы Янукович ничего и не вывез и ничего вроде как и не разворовал. :twisted:

Вот такой же вот вам "сарказм", нравиться?!!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:56

  Kripo написав:У вас на гнильцу чувства нет, такой вот гнилой "сарказм" и как бы Янукович ничего и не вывез и ничего вроде как и не разворовал. :twisted:

Вот такой же вот вам "сарказм", нравиться?!!

А, я понял. Тут с другим проблема.
Imp
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