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Долар по 40: сценарій НБУ без траншів МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:19
Пропонуємо до обговорення:
В НБУ підготували документ з трьома сценаріями.
Дивися повний текст Долар по 40: сценарій НБУ без траншів МВФ
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R2
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Додано: Сер 04 лип, 2018 09:19
готовят народ понемногу
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: Сер 04 лип, 2018 09:35
antonivs3 написав:
готовят народ понемногу
Возможно. Но в 2013-2014г. по другому готовили " экономика больше 12 не выдержит", "Украина Швейцария 2" ну и т.д. результат подготовки все видели
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tigr-uu
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Додано: Сер 04 лип, 2018 09:44
Я правильно понимаю что у нас метал, как в РФ - газ нефть? И Тогда не понятно почему не закладывают возможное уменьшение цены на экспорт с/х продукции.
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MGVP
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Додано: Сер 04 лип, 2018 11:13
MGVP написав:
Я правильно понимаю что у нас метал, как в РФ - газ нефть? И Тогда не понятно почему не закладывают возможное уменьшение цены на экспорт с/х продукции.
в официальной части да, много валюты заходит с сырья на межбанк, в не официальной(а это около 50%) он отсутствуэт :-)
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dotster
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Додано: Сер 04 лип, 2018 11:59
Я не понял, куда смотрит сбу? У всех на глазах нбу раскачивает лодку в разгар предвыборной кампании, и никого это не чешет?
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rjkz
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2
Додано: Сер 04 лип, 2018 12:26
Идиоты. Любая новость способна сколыхнуть курс.
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otg
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Додано: Сер 04 лип, 2018 12:34
otg написав:
Идиоты. Любая новость способна сколыхнуть
Это обязательное требование?) для работы в НБУ
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sal
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