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Стало відомо, як Янукович спустошив казну перед втечею
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лип, 2018 14:13
Новые цифры всплывают, видать с запасом берут, чтобы перекрыть выведенные миллиарды через рефинанс. Надо бы еще колличество КаМАЗов увеличить, а то водителям приходится по несколько рейсов делать, устают от ненормированной работы.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 14:41
sal написав:
Как опустошил не раскрыто.
Кто же Вам это раскроет?
Самим же после оглашения результатов выборов воспользоваться придется.
А ну как перекроют пути вывода нацареваного?)))
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