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Стало відомо, як Янукович спустошив казну перед втечею
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:23
"На 1.02.2014 на едином счету было 4721 млн. грн." А Югик хвастается, что у него, когда из тюрьмы вышел, было больше. И вы знаете, верится...
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cisukr
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