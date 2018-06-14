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Іран погрожує заблокувати
експорт нафти із Перської затоки

Іран погрожує заблокувати експорт нафти із Перської затоки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:59

Іран погрожує заблокувати експорт нафти із Перської затоки

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив командуючий Корпусу вартових ісламської революції Ізмаїл Ковсарі, повідомляє Reuters.

Дивися повний текст Іран погрожує заблокувати експорт нафти із Перської затоки.
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