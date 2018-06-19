Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО

Додано: Пон 09 лип, 2018 00:13

AlifeSoft написав: У литий-титанатных 100 тыс циклов, это почти вечность 30+ лет У литий-титанатных 100 тыс циклов, это почти вечность 30+ лет

Ага китайские )).. и да цена -> 2.4 В 20ah LTO 42 уе/шт или 2,4В*20ah = 48Ватт.То есть для СЭС в 100МВТ/час надо как минимум (ночью СЭС не работает значи запас на 12 часов где то иметь) то есть около 1200МВТ АКБ Ваших или 1200МВТ = (1МВТ = 1000000ВТ)=1200 = 1200 000 000ВТ и / 48( сколько в один АКБ запасаеться) = 25 000 000 АКБ нам надо ну а стоимость одного АКБ = 42 уе то есть * 25 000 000 = 1050 000 000 уе или более 1 МИЛЛИАРДА уе, это только на АКБ на 30 лет которые потом пойдут на помойку.PS Для сравнение - стоимость ОДНОГО блока ВВЭР 1000 около 1 миллиарда, но срок его работы 50 лет + а СЭС с Вашим предложением по АКБ только 100МВТ то есть в 10 раз слабее и на 20 лет меньше срок службы..Так что все эти СЭС это чепуха... в Германии можно играться так как у них доходы в 100+ раз больше а нам нет...у нас пенсии 50 уе а в Германии по 1500+ уе..