Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО

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Додано: Нед 08 лип, 2018 22:29
Re: Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене Т
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In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Пон 09 лип, 2018 00:13
Re: Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене Т
Ага китайские )).. и да цена -> 2.4 В 20ah LTO 42 уе/шт или 2,4В*20ah = 48Ватт.
То есть для СЭС в 100МВТ/час надо как минимум (ночью СЭС не работает значи запас на 12 часов где то иметь) то есть около 1200МВТ АКБ Ваших или 1200МВТ = (1МВТ = 1000000ВТ)=
1200 = 1200 000 000ВТ и / 48( сколько в один АКБ запасаеться) = 25 000 000 АКБ нам надо ну а стоимость одного АКБ = 42 уе то есть * 25 000 000 = 1050 000 000 уе или более 1 МИЛЛИАРДА уе, это только на АКБ на 30 лет которые потом пойдут на помойку.
PS Для сравнение - стоимость ОДНОГО блока ВВЭР 1000 около 1 миллиарда, но срок его работы 50 лет + а СЭС с Вашим предложением по АКБ только 100МВТ то есть в 10 раз слабее и на 20 лет меньше срок службы..
Так что все эти СЭС это чепуха... в Германии можно играться так как у них доходы в 100+ раз больше а нам нет...у нас пенсии 50 уе а в Германии по 1500+ уе..
Додано: Пон 09 лип, 2018 00:48
Это технология 2014-го года. С 2014 с 2000$ она упала до 900$ за Квт.ч. В 2025-м будет не более 300$, в 2030-м не более 100$ за Квт.ч.
Так что считайте что в 2030-м вы имеете конкурента для маневровой энергии с почти бесконечным количеством циклов и ценой 100$ за Квт.ч
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Пон 09 лип, 2018 00:51
Нет таких цен уже. Электростанция на 4.8 Гвт в Турции стоит 22 млрд$. Про срок службы не скажу.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Пон 09 лип, 2018 01:46
Re: Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене Т
22 лярда да но там же 4 блока ВВЭР-1200 + откатономика) Такие товаритсчи как Эрдоган и Росатом без этого никак) это же не французская Areva NP строит). . Срок службы - 50 лет и + продолжения потом возможны. И станция строиться с нуля. Я же говорил про ВВЭР - 1000 и имел ввиду сам блок. Вот вам пример ХАЭС-3 и ХАЭС-4. Для Украины на готовой площадке около миллиарда. А Турция.. мы же не там живем..
Я взял цену в Алиэкспресс по ВАШЕЙ ссылке..а сейчас уже 2018 год...
А это на каком основании? Цена на литий за 5 лет выросла с 6 до 12-14 т. уе за тонну. Да и титан не подешевел.
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