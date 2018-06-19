Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО

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Додано: Нед 08 лип, 2018 22:29
Re: Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене Т
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In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Пон 09 лип, 2018 00:13
Re: Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене Т
Ага китайские )).. и да цена -> 2.4 В 20ah LTO 42 уе/шт или 2,4В*20ah = 48Ватт.
То есть для СЭС в 100МВТ/час надо как минимум (ночью СЭС не работает значи запас на 12 часов где то иметь) то есть около 1200МВТ АКБ Ваших или 1200МВТ = (1МВТ = 1000000ВТ)=
1200 = 1200 000 000ВТ и / 48( сколько в один АКБ запасаеться) = 25 000 000 АКБ нам надо ну а стоимость одного АКБ = 42 уе то есть * 25 000 000 = 1050 000 000 уе или более 1 МИЛЛИАРДА уе, это только на АКБ на 30 лет которые потом пойдут на помойку.
PS Для сравнение - стоимость ОДНОГО блока ВВЭР 1000 около 1 миллиарда, но срок его работы 50 лет + а СЭС с Вашим предложением по АКБ только 100МВТ то есть в 10 раз слабее и на 20 лет меньше срок службы..
Так что все эти СЭС это чепуха... в Германии можно играться так как у них доходы в 100+ раз больше а нам нет...у нас пенсии 50 уе а в Германии по 1500+ уе..
Додано: Пон 09 лип, 2018 00:48
Это технология 2014-го года. С 2014 с 2000$ она упала до 900$ за Квт.ч. В 2025-м будет не более 300$, в 2030-м не более 100$ за Квт.ч.
Так что считайте что в 2030-м вы имеете конкурента для маневровой энергии с почти бесконечным количеством циклов и ценой 100$ за Квт.ч
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Пон 09 лип, 2018 00:51
Нет таких цен уже. Электростанция на 4.8 Гвт в Турции стоит 22 млрд$. Про срок службы не скажу.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Пон 09 лип, 2018 01:46
Re: Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене Т
22 лярда да но там же 4 блока ВВЭР-1200 + откатономика) Такие товаритсчи как Эрдоган и Росатом без этого никак) это же не французская Areva NP строит). . Срок службы - 50 лет и + продолжения потом возможны. И станция строиться с нуля. Я же говорил про ВВЭР - 1000 и имел ввиду сам блок. Вот вам пример ХАЭС-3 и ХАЭС-4. Для Украины на готовой площадке около миллиарда. А Турция.. мы же не там живем..
Я взял цену в Алиэкспресс по ВАШЕЙ ссылке..а сейчас уже 2018 год...
А это на каком основании? Цена на литий за 5 лет выросла с 6 до 12-14 т. уе за тонну. Да и титан не подешевел.
Додано: Пон 09 лип, 2018 02:04
Тем что цена на обычные литий-кобальтовые уже около 100$, там кроме новой технологии особо нового ничего нет. Так что как сливки снимут, так и пойдет ширпотреб. Так что в 2030-м будет не более 100$, так как цена материалов на Квт.ч менее 20$ (на 1 Квт.ч нужно 80 гр лития и около 500 гр титана, если смотреть по молярному весу металлов и формуле титаната, 1 кг титана 10$, 1 кг лития 21$).
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Пон 09 лип, 2018 02:13
Здесь тоже откатная экономика? 5.6 Гвт - $24 млрд
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Пон 09 лип, 2018 02:21
Re: Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене Т
Ну так там тоже не реактор а с нуля строят. АЭС это же реактор + парегенераторы + трансформаторная подстанция + куча иного обвеса. И мы в ОАЭ тоже как то не живем).
Я вам привел сравнение АЭС блоков что реально хотят достроить в Украине ну и стоимость СЭС вернее только АКБ к ней по Вашей же ссылке. Окей пусть с нуля АЭС на один блок 1200МВТ стоит 4,5 лярда. Выше я вам посчитал что АКБ на которые вы дали ссылку стоят 1+ лярд на 100 МВТ. То есть для аналога АЭС блока надо 12 миллиардов только на АКБ.. это без стоимости самой СЭС. Стоимость панелей СЭС где то 1 уе = 1Вт то есть для 1200МВТ нам надо еще иметь на 12 лярдов фотопанелей. В итоге получим 1200МВТ АЭС с нуля - 4,5 лярда а СЭС на 1200МВТ около 24 лярдов.
24 - 4,5 кроме того АЭС работает день/ночь, лето/зима а СЭС имеет запас дорогущих АКБ только на 12 часов.. не стоит про это забывать.. если снегопад сильный например на неделю то все приехали...)
PS Как по мне СЭС как и ВЭС хороши в связке с газотурбинными ТЭС.И никаких АКБ литиевых и прочих.. Есть ветер/солнце работает СЭС нет - работает ТЭС на газе..но для этого надо бурить свои скважины на газ.. как у нас их бурят сами видите((.
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