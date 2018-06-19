Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО

Додано: Пон 09 лип, 2018 02:21

AlifeSoft написав: Здесь тоже откатная экономика? Здесь тоже откатная экономика?

Ну так там тоже не реактор а с нуля строят. АЭС это же реактор + парегенераторы + трансформаторная подстанция + куча иного обвеса. И мы в ОАЭ тоже как то не живем).Я вам привел сравнение АЭС блоков что реально хотят достроить в Украине ну и стоимость СЭС вернее только АКБ к ней по Вашей же ссылке. Окей пусть с нуля АЭС на один блок 1200МВТ стоит 4,5 лярда. Выше я вам посчитал что АКБ на которые вы дали ссылку стоят 1+ лярд на 100 МВТ. То есть для аналога АЭС блока надо 12 миллиардов только на АКБ.. это без стоимости самой СЭС. Стоимость панелей СЭС где то 1 уе = 1Вт то есть для 1200МВТ нам надо еще иметь на 12 лярдов фотопанелей. В итоге получим 1200МВТ АЭС с нуля - 4,5 лярда а СЭС на 1200МВТ около 24 лярдов.24 - 4,5 кроме того АЭС работает день/ночь, лето/зима а СЭС имеет запас дорогущих АКБ только на 12 часов.. не стоит про это забывать.. если снегопад сильный например на неделю то все приехали...)PS Как по мне СЭС как и ВЭС хороши в связке с газотурбинными ТЭС.И никаких АКБ литиевых и прочих.. Есть ветер/солнце работает СЭС нет - работает ТЭС на газе..но для этого надо бурить свои скважины на газ.. как у нас их бурят сами видите((.