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Solar Power побудує першу
в Грузії сонячну...

Solar Power побудує першу в Грузії сонячну...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:08

Solar Power побудує першу в Грузії сонячну...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з умовами тендеру, GEDF передасть Solar Power Georgia 90%-ву частку в дочірньому ТОВ "Сонячна компанія Грузії", в якому володіє 100%.

Дивися повний текст Solar Power побудує першу в Грузії сонячну електростанцію за $4,5 млн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:08

Что за мощность 5 МВт указана? Пиковая?
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:37

hodkonem36, потужність сонячних електростанцій вказується відповідно до номінальної потужності панелей, які у них використовують. А фактичний виробіток може відрізнятися в рази - в Німеччині з кіловатта потужності отримують приблизно 1000 квт-год на рік, а на екваторі така ж сонячна електростанція згенерує під дві тисячі квт-год.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 16:55

  hodkonem36 написав:Что за мощность 5 МВт указана? Пиковая?

Типа того, если на них под прямым углом летним солнцем светить.
Более показательна выработка. На широте Турции на высоте 750 м над уровнем моря КИУМ 15,8%, в наших реалиях около 12%, но лох идет.
В Европу через жony!
summacut
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