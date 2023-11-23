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Sense Bank уклав першу угоду
Swap через Розрахунковий...

Sense Bank уклав першу угоду Swap через Розрахунковий...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 18:02

Sense Bank уклав першу угоду Swap через Розрахунковий...

Пропонуємо до обговорення:
Sense Bank, що належить державі в особі Міністерства фінансів, повідомив про успішний запуск першої угоди Swap.

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Sense Bank уклав першу угоду Swap через Розрахунковий Центр в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 18:02

Впевнений на 100% що це прикоритні будуть мутити інсайдерські мутки.
bodia1406
 
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