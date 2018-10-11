RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
[Мечта идиота] Кредитное
плечо имеет смысл? Опыт есть?

[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 02:00

Долярчик

дякую
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Заблокований
Повідомлень: 4735
З нами з: 22.12.16
Подякував: 370 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 07:47

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  protefiks1959 написав:
  Долярчик написав:що таке було, наприклад, 350тис.грн в 2013р.(а я добре пам'ятаю, що це була ДВУХА в панельці на Сихові), а що таке вони в 2015р., чи зараз ці гроші? - плюнув і закрив би ту іпотеку, якщо взяв би її у 2012-13році!
Ну, так! Гарна двуха в Дніпрі , в спальному районі - теж...але їі треба було не купувати, а продавати ( за 43000 доларів), а в лютому-березні 2015 продати долари по 35-38, і загнати в гривнедепо, 22 % :D , але....банків не вистачить, щоб запулити в кожний не більше фонду :mrgreen:
Ехххххххх - така класна тема заглохла :D
А зараз, чи то вже після війни, вона знову може заграти новими барвами! :idea: :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5266
З нами з: 18.03.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Есть идея. Не знаю как реализовать
Investor_K » Нед 15 сер, 2021 14:05
8 3032
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 жов, 2021 13:49
Sidus
Аренда квартир посуточно, ваш опыт. 1, 2, 3
Anonymous » Вів 07 лип, 2009 09:57
26 21555
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 10:00
if_ua_00
Проект "Моя Мечта" 50%-дохода, за 12мес.Под залог земли
emahinesdubstep » Сер 09 гру, 2015 14:55
0 2989
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 14:55
emahinesdubstep

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.