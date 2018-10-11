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[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 жов, 2019 02:00
Долярчик
дякую
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Додано: Суб 09 вер, 2023 07:47
protefiks1959 написав: Долярчик написав:
що таке було, наприклад, 350тис.грн в 2013р.(а я добре пам'ятаю, що це була ДВУХА в панельці на Сихові), а що таке вони в 2015р., чи зараз ці гроші? - плюнув і закрив би ту іпотеку, якщо взяв би її у 2012-13році!
Ну, так! Гарна двуха в Дніпрі , в спальному районі - теж...але їі треба було не купувати, а продавати ( за 43000 доларів), а в лютому-березні 2015 продати долари по 35-38, і загнати в гривнедепо, 22 %
, але....банків не вистачить, щоб запулити в кожний не більше фонду
Ехххххххх - така класна тема заглохла
А зараз, чи то вже після війни, вона знову може заграти новими барвами!
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