Долярчик
дякую
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 вер, 2023 07:47
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©
Ехххххххх - така класна тема заглохла
А зараз, чи то вже після війни, вона знову може заграти новими барвами!
Додано: Суб 09 вер, 2023 10:42
В марте 21 году в салоне взял авто в кредит в грн. в Укргазбанке. 50% сразу и 50% под 001% на 2 года. В марте 22году надо было платить КАСКО, а оно выходило под 2шт баксов. Банк сказал нахер то Каско платите хотя бы кредит. Летом началась карусель в банках, тоже не плохо заработал. Поэтому не плохая ситуация была у меня с кредитом. Оплата в грн, а курс дол...вверх.
Додано: Суб 09 вер, 2023 10:59
Re: [Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
Придивлявся до цієї теми, але дуже важко знайти кредит в гривні під фіксовані %, а не всякі індекс UIRD
І особливо шкода тих, хто набирає пільгові іпотеки під 3-5-7%, а потім зустрінеться з суровою реальністю, коли в бюджеті не буде коштів на компенсацію і квартиру відберуть ще й довжним залишишся.
Додано: Суб 09 вер, 2023 12:01
Re: [Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
Тож тут і тема, щоб по-максиму використати кредит/іпотеку👍
Правда зараз, наче, і так ціни на бетон (Київ/Львів) не дуже смачні...
Ну, але все одно - якщо взяти в іпотеку на 15-20р, наприклад, лям(а 500К перший внесок), а свій лям грн тримати в доларі(чи прокручувати на каруселі) - і якщо за півроку-рік курс підстрибне до 50-60, то вже буде досить НЕ погано...
А якщо ще через рік - до 80-90, то для іпотечника, який тримає в скирді 25-30Кдол - будуть іпотечні платежі солоденькі, як медок!
Додано: Суб 09 вер, 2023 12:06
Re: [Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
Не знаю, як зараз(ще не дивився) але до війни щось три банки пропонували фіксовану ставку на перші 3-5р(а вже далі підключали UIRD)
Тож, при таких умовах (фіксована ставка на 3-5р) - з'являється сенс в такій іпотеці
Додано: Суб 09 вер, 2023 12:10
Re: [Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
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