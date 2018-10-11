RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
[Мечта идиота] Кредитное
плечо имеет смысл? Опыт есть?

[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 02:00

Долярчик

дякую
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Заблокований
Повідомлень: 4735
З нами з: 22.12.16
Подякував: 370 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 07:47

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  protefiks1959 написав:
  Долярчик написав:що таке було, наприклад, 350тис.грн в 2013р.(а я добре пам'ятаю, що це була ДВУХА в панельці на Сихові), а що таке вони в 2015р., чи зараз ці гроші? - плюнув і закрив би ту іпотеку, якщо взяв би її у 2012-13році!
Ну, так! Гарна двуха в Дніпрі , в спальному районі - теж...але їі треба було не купувати, а продавати ( за 43000 доларів), а в лютому-березні 2015 продати долари по 35-38, і загнати в гривнедепо, 22 % :D , але....банків не вистачить, щоб запулити в кожний не більше фонду :mrgreen:
Ехххххххх - така класна тема заглохла :D
А зараз, чи то вже після війни, вона знову може заграти новими барвами! :idea: :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5285
З нами з: 18.03.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 10:42

В марте 21 году в салоне взял авто в кредит в грн. в Укргазбанке. 50% сразу и 50% под 001% на 2 года. В марте 22году надо было платить КАСКО, а оно выходило под 2шт баксов. Банк сказал нахер то Каско платите хотя бы кредит. Летом началась карусель в банках, тоже не плохо заработал. Поэтому не плохая ситуация была у меня с кредитом. Оплата в грн, а курс дол...вверх.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7138
З нами з: 13.09.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 10:59

Re: [Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?

  Успіх написав:Ехххххххх - така класна тема заглохла
А зараз, чи то вже після війни, вона знову може заграти новими барвами!

Придивлявся до цієї теми, але дуже важко знайти кредит в гривні під фіксовані %, а не всякі індекс UIRD
І особливо шкода тих, хто набирає пільгові іпотеки під 3-5-7%, а потім зустрінеться з суровою реальністю, коли в бюджеті не буде коштів на компенсацію і квартиру відберуть ще й довжним залишишся.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1351
З нами з: 29.07.22
Подякував: 188 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 12:01

Re: [Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?

  Игорь Алексеевич написав:Поэтому не плохая ситуация была у меня с кредитом. Оплата в грн, а курс дол...вверх.
Тож тут і тема, щоб по-максиму використати кредит/іпотеку👍
Правда зараз, наче, і так ціни на бетон (Київ/Львів) не дуже смачні...
Ну, але все одно - якщо взяти в іпотеку на 15-20р, наприклад, лям(а 500К перший внесок), а свій лям грн тримати в доларі(чи прокручувати на каруселі) - і якщо за півроку-рік курс підстрибне до 50-60, то вже буде досить НЕ погано...
А якщо ще через рік - до 80-90, то для іпотечника, який тримає в скирді 25-30Кдол - будуть іпотечні платежі солоденькі, як медок! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5285
З нами з: 18.03.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 12:06

Re: [Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?

  Дюрі-бачі написав:Придивлявся до цієї теми, але дуже важко знайти кредит в гривні під фіксовані %, а не всякі індекс UIRD
Не знаю, як зараз(ще не дивився) але до війни щось три банки пропонували фіксовану ставку на перші 3-5р(а вже далі підключали UIRD)
Тож, при таких умовах (фіксована ставка на 3-5р) - з'являється сенс в такій іпотеці ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5285
З нами з: 18.03.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 12:10

Re: [Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?

  Успіх написав:Тож, при таких умовах (фіксована ставка на 3-5р) - з'являється сенс в такій іпотеці

Ось тут не згоден. Мінімум треба 10 років фіксованих % в гривні, щоб виграти щось суттєве зловивши чергову світову кризу (1998, 2008, 2019, 2029?), 5 років - це шанс вийти в 0, якщо повезе. 3 роки однозначно збитки.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1351
З нами з: 29.07.22
Подякував: 188 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 15:32

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Тож, при таких умовах (фіксована ставка на 3-5р) - з'являється сенс в такій іпотеці

Ось тут не згоден. Мінімум треба 10 років фіксованих % в гривні, щоб виграти щось суттєве зловивши чергову світову кризу (1998, 2008, 2019, 2029?), 5 років - це шанс вийти в 0, якщо повезе. 3 роки однозначно збитки.
Так в тому то і справа, що треба входити за рік-два до стрибка курсу долара :idea: :)
От з усіх труб трублять, що от-от буде девал... - або по закінченні війни...
Тож, якщо війна завершиться через рік, то якраз зараз саме час лізти в іпотеку! :mrgreen:
Але...
"А чьо пля, єслі нєт?"© :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5285
З нами з: 18.03.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 21:09

Re: [Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?

  Успіх написав:треба входити за рік-два до стрибка курсу долара
З даром Ванги краще купувати крипту.
Мій прогноз в тому, що стрибок курсу вартий іпотеки буде десь в 27-29 роках.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1351
З нами з: 29.07.22
Подякував: 188 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Есть идея. Не знаю как реализовать
Investor_K » Нед 15 сер, 2021 14:05
8 3035
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 жов, 2021 13:49
Sidus
Аренда квартир посуточно, ваш опыт. 1, 2, 3
Anonymous » Вів 07 лип, 2009 09:57
26 21555
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 10:00
if_ua_00
Проект "Моя Мечта" 50%-дохода, за 12мес.Под залог земли
emahinesdubstep » Сер 09 гру, 2015 14:55
0 2992
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 14:55
emahinesdubstep

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (630)
09.09.2023 21:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron