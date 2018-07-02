Siemens тестує новий високошвидкісний поїзд з квітня 2018 року по всій Німеччині.
Дивися повний текст Siemens представила поїзд з \"робочою\" швидкістю до 360 км/год..
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Додано: Пон 16 лип, 2018 23:21
Siemens представила поїзд з "робочою" швидкістю до 360...
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Дивися повний текст Siemens представила поїзд з \"робочою\" швидкістю до 360 км/год..
Додано: Вів 17 лип, 2018 05:24
Зачем, когда есть куча вертолетов!
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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