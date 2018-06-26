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В'ячеслав Лаба: онлайн казино
в Україні. Коли ставка на...

В'ячеслав Лаба: онлайн казино в Україні. Коли ставка на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:44

В'ячеслав Лаба: онлайн казино в Україні. Коли ставка на...

Пропонуємо до обговорення:
Офіційно в Україні гральний бізнес заборонено. На практиці ми бачимо, що інтернет-казино, та й казино в цілому менше не стало.

Дивися повний текст В'ячеслав Лаба: онлайн казино в Україні. Коли ставка на легалізацію?.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:44

Если легализация игорного бизнеса на Украине не происходит, значит кому это очень и очень выгодно. 10 млрд налогов в год отдавать. Да за 1 млдрд эти конторы завалят законопроект.
Im_A
 
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