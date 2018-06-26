Офіційно в Україні гральний бізнес заборонено. На практиці ми бачимо, що інтернет-казино, та й казино в цілому менше не стало.
Дивися повний текст В'ячеслав Лаба: онлайн казино в Україні. Коли ставка на легалізацію?.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:44
В'ячеслав Лаба: онлайн казино в Україні. Коли ставка на...
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Дивися повний текст В'ячеслав Лаба: онлайн казино в Україні. Коли ставка на легалізацію?.
Додано: Чет 19 лип, 2018 14:44
Если легализация игорного бизнеса на Украине не происходит, значит кому это очень и очень выгодно. 10 млрд налогов в год отдавать. Да за 1 млдрд эти конторы завалят законопроект.
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